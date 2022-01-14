ГИБДД: Только 2% курсантов сдают экзамен по вождению в Томске

С апреля 2021 года, когда в России в силу вступили новые правила приема экзаменов в ГИБДД, по ноябрь 2021 года процент сдачи практического экзамена по вождению в Томске составил 2,10%, сообщил в ответе на запрос Агентству новостей ТВ2 начальник ГИБДД по Томской области Александр Золотарев.

«С 1 апреля 2021 года вступил в силу Приказ МВД России № 80 «Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», в котором внесены изменения в том числе и в прием практической части по проведению экзаменов. А именно, элементы автодрома (закрытой площадки) объединены с городом, то есть их необходимо выполнить в режиме реальных городских условий, при этом штрафные баллы, полученные за выполнение этих элементов суммируются, что стало гораздо сложнее по сравнению с предыдущим регламентом (раньше баллы, заработанные на автодроме, не переходили в следующий этап практического экзамена). В 2021 году, начиная с апреля по ноябрь, средний процент сдачи практического экзамена в городе составил 2,10%. За аналогичный период 2020 года составил 4,69%», — говорится в ответе.

На пресс-конференции, которую начальник областного ГИБДД дал 14 января, он добавил, что в целом по области процент сдачи на права выше, чем в Томске.

«Процент сдачи снизился. Наверное, процентов на 15-20, это значительно. Если раньше сдавали в пределах 25-40%, то сейчас по Томской области до 10% процент сдачи в целом, а в отдельных подразделениях 2-3% с первого раза. Бывает такое, что группа приходит и реальная подготовка оставляет желать лучшего, не могут даже группой сдать. Даем мы потом курсантам право ознакомиться с их ошибками, процесс сдачи экзамена в обязательном порядке фиксируется, чтобы при повторном проведении экзамена учитывались эти моменты», — сказал Александр Золотарев.

Ранее ТВ2 рассказывало, что в Томске образовались очереди на пересдачу экзаменов. Представители автошкол, инструкторы и курсанты жаловались, что тем, кто не сдал с первого и последующих раз (а это большая часть сдающих после изменения правил приема), приходится месяцами ждать следующей пересдачи, а получение прав затягивается на год и более. Многие опасались, что очереди на сдачу могут привести к коррупции в сфере и анонимно рассказывали о таких случаях в Томске. Прочитать о проблеме подробнее можно в нашем материале.

На пресс-конференции начальник областного ГИБДД отметил, что проблема с очередями на пересдачу появилась еще и из-за отсутствия специально оборудованных автомобилей у ведомства. По его словам, в 2022 году они появятся на балансе и помогут разгрузить очереди.

«Здесь следует отметить нехватку машин для сдачи экзаменов. В 2021 году у нас не было своих машин для сдачи практического экзамена. Сейчас руководством УМВД принято решение, выделено четыре легковых автомобиля, в настоящий момент осуществляется их переоборудование, будет проводиться дальнейшая сертификация для принятия экзаменов. Я думаю, несколько это позволит разгрузить. Как только они будут сертифицированы и переоборудованы, мы начнем эти экзамены проводить дополнительно, самостоятельно для "повторников", в первую очередь, тех, кто не сдал с первого раза. Потому что все трудности возникают, если человек не сдал, потом вынужден подавать заявку, чтобы его для повторной сдачи включали в другие группы. А в данный момент на пересдачу может использоваться транспорт только специализированных учебных организаций», — говорит Александр Золотарев.

Также курсанты автошкол и сами автошколы жаловались на то, что у них нет возможности попасть на личный прием в ГИБДД, чтобы получить ответы на скопившиеся вопросы. В запросе журналисту ТВ2 ответили, что сейчас личный прием руководителя ГИБДД отменен приказом МВД РФ.