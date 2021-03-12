ГИБДД решит, появятся ли в Радонежском маршрутки

Общественный транспорт может появиться на улице Трудовой в микрорайоне Радонежский, если данное решение согласует ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ТДСК.
Ранее заммэра Владимир Брюханцев отмечал, что в Радонежском нельзя пустить общественный транспорт внутрь микрорайонов, так как там заужена дорога, а на месте кольца, которое было предусмотрено в генплане, сейчас находится частный сектор.
Участники областного штаба по строительству, который возглавляет замгубернатора Евгений Паршуто, поручили согласовать позиции в ГИБДД и комиссии по безопасности. Если ГИБДД одобрит изменения в проект застройки, то маршрутки смогут ездить по микрорайону.
В настоящее время микрорайон Радонежский застроен на 80%. В эксплуатацию введено 14 многоквартирных домов – 4415 квартир, в которых, по официальным данным, зарегистрировано 4800 человек. Фактическая численность населения в Радонежском — около 6 тыс. человек.
Полностью завершено строительство социально-бытовой инфраструктуры (29 тыс. кв. м): общеобразовательная школа на 1100 мест, детские сады на 145 и 220 мест. Построено 17 объектов инженерной инфраструктуры, 10 км инженерных сетей, 1300 м дорог.
Общий объем инвестиций составил более 12 млрд рублей.
Сейчас в работе у строителей еще три дома. Ближайший ввод в эксплуатацию намечен на июль 2021 года.
Участники штаба обсуждали дальнейшее развитие района. Речь идет о комплексном развитии территории вдоль улицы Нижне-Луговой и о строительстве на пер. Целинном жилья для расселения ветхих и аварийных домов.