ГИБДД решит, появятся ли в Радонежском маршрутки

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Общественный транспорт может появиться на улице Трудовой в микрорайоне Радонежский, если данное решение согласует ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ТДСК.

Ранее заммэра Владимир Брюханцев отмечал, что в Радонежском нельзя пустить общественный транспорт внутрь микрорайонов, так как там заужена дорога, а на месте кольца, которое было предусмотрено в генплане, сейчас находится частный сектор.

Участники областного штаба по строительству, который возглавляет замгубернатора Евгений Паршуто, поручили согласовать позиции в ГИБДД и комиссии по безопасности. Если ГИБДД одобрит изменения в проект застройки, то маршрутки смогут ездить по микрорайону.