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12 марта,
2021
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Новости

ГИБДД решит, появятся ли в Радонежском маршрутки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Общественный транспорт может появиться на улице Трудовой в микрорайоне Радонежский, если данное решение согласует ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ТДСК. 

Ранее заммэра Владимир Брюханцев отмечал, что в Радонежском нельзя пустить общественный транспорт внутрь микрорайонов, так как там заужена дорога, а на месте кольца, которое было предусмотрено в генплане, сейчас находится частный сектор.


Участники областного штаба по строительству, который возглавляет замгубернатора Евгений Паршуто, поручили согласовать позиции в ГИБДД и комиссии по безопасности. Если ГИБДД одобрит изменения в проект застройки, то маршрутки смогут ездить по микрорайону.

ГИБДД решит, появятся ли в Радонежском маршрутки

В настоящее время микрорайон Радонежский застроен на 80%. В эксплуатацию введено 14 многоквартирных домов – 4415 квартир, в которых, по официальным данным, зарегистрировано 4800 человек. Фактическая численность населения в Радонежском — около 6 тыс. человек.


Полностью завершено строительство социально-бытовой инфраструктуры (29 тыс. кв. м): общеобразовательная школа на 1100 мест, детские сады на 145 и 220 мест. Построено 17 объектов инженерной инфраструктуры, 10 км инженерных сетей, 1300 м дорог.


Общий объем инвестиций составил более 12 млрд рублей.


Сейчас в работе у строителей еще три дома. Ближайший ввод в эксплуатацию намечен на июль 2021 года.


Участники штаба обсуждали дальнейшее развитие района. Речь идет о комплексном развитии территории вдоль улицы Нижне-Луговой и о строительстве на пер. Целинном жилья для расселения ветхих и аварийных домов.

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