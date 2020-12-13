ГИБДД просит томичей не приходить заранее для регистрации автомобиля и замены прав

Сотрудники ГИБДД просят томичей, желающих зарегистрировать автомобиль или поменять права, не приходить заранее. Все услуги можно получить, не создавая длинных очередей. В ведомстве отмечают, что в очередях виноваты «посредники», которые доводят до томичей недостоверную информацию.

«В связи со сложившейся ситуацией, когда у подразделения томской ГИБДД выстраиваются очереди из желающих получить государственные услуги, Госавтоинспекция разъясняет следующее: длинная очередь искусственно формируется из граждан, пришедших в подразделение ГИБДД заранее, до его открытия. Большую часть из которых составляют лица, предлагающие посредническую помощь гражданам по получению доступа в ГИБДД. Эти «посредники» доводят до граждан недостоверную информацию о невозможности попасть в подразделение ГИБДД из-за большого количества посетителей и отсутствия талонов», — говорится в сообщении пресс-службы областного УМВД.





Ведомство просит томичей не поддаваться на уловки лиц, которые искусственно создают очереди перед подразделением ГИБДД. Достоверную информацию о порядке оказания государственных услуг, наличии талонов и работе подразделения можно получить только от сотрудников.





Также сотрудники ГИБДД не рекомендуют приходить до открытия подразделения, так как спустя несколько часов услуги оказываются совершенно свободно, без очередей.





«Благоприятное время для посещения ГИБДД – с 9.00 или с 11.00 часов в среду, четверг и пятницу, когда наблюдается наименьшее количество посетителей. Госавтоинспекция информирует, что каждому посетителю, обратившемуся в ГИБДД, в течение рабочего дня будет оказана надлежащая государственная услуга», — отметили в ведомстве.





Кроме того, попасть на прием или получить необходимые услуги можно по предварительной записи через портал Госуслуг. Также организована предварительная запись по телефонам. Для записи на регистрацию транспорта в подразделении Госавтоинспекции города Томска (Иркутский тракт, 79) необходимо позвонить по номеру телефона 794-643, запись по которому осуществляется со вторника по пятницу с 09.00 до 10.00 часов и с 15.00 до 16.00 часов. Также можно обратиться к начальнику регистрационного отделения Оксане Лапчук по телефону 794-643.