ГИБДД объяснила, когда штрафовать водителей за нарушения на пешеходных переходах

ГИБДД направила в региональные подразделения инструкции с объяснениями, когда штрафовать водителей за нарушения на пешеходных переходах, пишет «Коммерсант». Согласно документу, обязанность водителя уступить дорогу пешеходу зависит от необходимости не создавать помех для идущего по «зебре». То есть, если водитель не вынуждает пешехода изменить направление движения или скорость, то его действия не образуют состав правонарушения. Однако при выявлении таких нарушений инспекторам рекомендуется использовать видеозаписи или показания пешеходов в целях «формирования неопровержимой доказательной базы».

По ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». При повороте нужно уступать пешеходам, пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина. Термин «уступить дорогу» означает, что автомобиль не должен начинать или продолжать движение, если это вынудит пешехода «изменить направление движения или скорость».







За непредоставление преимущества пешеходам водителей штрафуют на 1,5–2,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП. В 2019 году было возбуждено 1,37 млн дел по данной статье, за девять месяцев 2020 года — 874,5 тыс. дел. С начала года произошло 9,9 тыс. аварий на переходах, что на 13,9% меньше, чем годом ранее.







Как сообщил изданию источник, знакомый с подготовкой письма, позиция Верховного суда по этому вопросу была высказана еще в 2012 году, однако некоторые инспекторы по-прежнему некорректно штрафуют водителей, поэтому и потребовались дополнительные инструкции. Восемь лет назад ВС пояснил, что, если траектории движения пешехода и автомобиля не пересекаются, уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя.

