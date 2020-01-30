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ГИБДД: маршрутка наехала на томича на остановке «Лагерный сад»
48 минут назад
Водитель маршрутки наехал на томича, который вышел из другого автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Происшествие произошло 30 января, около 12 часов 10 минут на остановке «Лагерный сад».
По предварительной информации, водитель ПАЗа наехал на 57-летнего мужчину, который вышел из маршрутки. При этом водитель и автобус в настоящее время не установлены. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.
Очевидцев просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.
Можно обращаться лично по адресу Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.
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