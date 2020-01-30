Добрые новости
30 января,
2020
1
фото
Новости

ГИБДД: маршрутка наехала на томича на остановке «Лагерный сад»

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Водитель маршрутки наехал на томича, который вышел из другого автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ГИБДД: маршрутка наехала на томича на остановке «Лагерный сад»
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Происшествие произошло 30 января, около 12 часов 10 минут на остановке «Лагерный сад».


По предварительной информации, водитель ПАЗа наехал на 57-летнего мужчину, который вышел из маршрутки. При этом водитель и автобус в настоящее время не установлены. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцев просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24.


Можно обращаться лично по адресу Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.