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Героев популярной игры Brawl Stars можно будет получить за покупки в «Пятёрочке»

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Томичи за покупки в торговой сети «Пятёрочка» будут получать миниатюрные игрушки по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars.

Так с 24 августа до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости магазинов будут получать один бравл. Игрушку можно использовать в качестве брелока, так как она имеет застежку. Также ее можно с помощью присоски крепить на поверхность смартфона или ноутбука или соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.

Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, две игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и одна редкая – с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, пять бравлов – со спецэффектами: три светятся в темноте и два – блестящие.

Бравл также можно получить за покупку товаров-партнёров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

Brawl Stars — популярная мобильная игра, которая появилась в 2018 году и обрела многомиллионный фандом по всему миру: только в России на конец 2020 года зафиксировано 9,5 млн скачиваний приложения игры.

В рамках акции в мобильном приложении «Пятёрочки» также появилась игра. Она представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется три «жизни» - стартовых попытки. За прохождение уровней можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка» и в популярные магазины (Дочки-сыночки, kari, SOKOLOV и др.), дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI, а также принять участие в розыгрыше ценных призов – смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке. Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.

«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция «Бравлы» предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь ещё больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте.

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