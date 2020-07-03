Герман Греф рассказал о работе и перспективах Сбербанка в период пандемии коронавируса. В частности, в интервью агентству ТАСС глава Сбербанка отметил, что несмотря на отлаженную систему корпоративного здравоохранения, обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты и наладить тестирование на коронавирус удалось не сразу. Но довольно скоро сумели наладить канал альтернативных поставок из Китая, и ввезли в Россию партию из нескольких миллионов масок.

«Массовых вспышек у нас не было, — приводит слова Германа Грефа ТАСС, — но за весь период более 200 отделений приходилось временно закрывать. Если заболевал сотрудник, его коллег отправляли на карантин, проводили полную дезинфекцию в отделении. И формировали туда новую команду на это время, на две недели».

Глава Сбербанка отметил, что вспыхнувшая весной пандемия ощутимо ударила по экономике и финансовой системе страны. «Стопроцентный обрыв», по словам Грефа, произошел в 11 отраслях, наиболее остро пострадавших от коронавируса — торговля, общепит, туризм, авиация. Так, объем авиаперевозок у Аэрофлота сократился на 95%. Финансовые потоки резко иссякли, а обязательств по кредитам никто не отменял. Требовались срочные решения по реструктуризации. И правительство, и ЦБ, по мнению Грефа, отработали очень качественно. Только за одну неделю весной было переоформлено кредитов более чем на триллион рублей по юрлицам — столько же, сколько за весь 2019 год. Но из-за реструктуризации банк недосчитается нескольких сотен миллиардов рублей. Так что цели, обозначенной в бизнес-плане — заработать триллион рублей за год — Сбер в 2020 году не достигнет.