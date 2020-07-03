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03 июля,
2020
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Новости

Герман Греф рассказал о работе и перспективах Сбербанка в период пандемии коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Герман Греф рассказал о работе и перспективах Сбербанка в период пандемии коронавируса. В частности, в интервью агентству ТАСС глава Сбербанка отметил, что несмотря на отлаженную систему корпоративного здравоохранения, обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты и наладить тестирование на коронавирус удалось не сразу. Но довольно скоро сумели наладить канал альтернативных поставок из Китая, и ввезли в Россию партию из нескольких миллионов масок.

«Массовых вспышек у нас не было, — приводит слова Германа Грефа ТАСС, — но за весь период более 200 отделений приходилось временно закрывать. Если заболевал сотрудник, его коллег отправляли на карантин, проводили полную дезинфекцию в отделении. И формировали туда новую команду на это время, на две недели».

Герман Греф рассказал о работе и перспективах Сбербанка в период пандемии коронавируса
Фото: ТАСС

Глава Сбербанка отметил, что вспыхнувшая весной пандемия ощутимо ударила по экономике и финансовой системе страны. «Стопроцентный обрыв», по словам Грефа, произошел в 11 отраслях, наиболее остро пострадавших от коронавируса — торговля, общепит, туризм, авиация. Так, объем авиаперевозок у Аэрофлота сократился на 95%. Финансовые потоки резко иссякли, а обязательств по кредитам никто не отменял. Требовались срочные решения по реструктуризации. И правительство, и ЦБ, по мнению Грефа, отработали очень качественно. Только за одну неделю весной было переоформлено кредитов более чем на триллион рублей по юрлицам — столько же, сколько за весь 2019 год. Но из-за реструктуризации банк недосчитается нескольких сотен миллиардов рублей. Так что цели, обозначенной в бизнес-плане — заработать триллион рублей за год — Сбер в 2020 году не достигнет.

Также Герман Греф обозначил свою позицию в недавнем «споре арендаторов с арендодателями». В мае в Госдуму был внесен законопроект, который давал право арендаторам, чей бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафных санкций. Греф выступил за поправку, которая в итоге оставила крупных арендаторов без возможности получить отсрочку арендных платежей.

«Мы встали на сторону арендодателей по единственной причине, — цитирует Германа Грефа ТАСС. — Даже в самой тяжелой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства. Есть понятие двустороннего договора. Никто не может по своей воле его расторгнуть. Госдума же предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки. Да еще без компенсации потерь. Грубейшее нарушение основ устойчивости хозяйственного оборота! На мой взгляд, во внесудебном порядке этого делать нельзя. Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений».

Глава Сбербанка прокомментировал и «развод» Сбера с «Яндексом». По словам Германа Грефа, с IT-гигантом они «ничего не делили»:

«Надо объективно посмотреть на развитие совместных проектов. “Яндекс.Деньгам” уже семь лет. Компания выросла в капитализации во много раз и точно останется в системе “Сбера”. У нее большой запас кэша на балансе. Там все в порядке. “Яндекс.Маркет” в период кризиса тоже мощно добавил в развитии. В целом там трудится неплохой менеджмент… Не сказал бы, будто мы что-то не поделили. У нас сохраняются хорошие отношения».

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

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