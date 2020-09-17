Географ ТГУ сделала первую карту ландшафта необитаемого острова в Беринговом море

Аспирантка геолого-географического факультета ТГУ Ирина Чильчигешева сделала первую крупномасштабную ландшафтную карту необитаемого острова Медный в Беринговом море. На сбор информации у Ирины шло два года, из них один месяц девушка жила на острове.

Ирина Чильчигешева рассказала пресс-службе ТГУ, что остров Медный, наряду с островом Беринга, – один из самых крупных объектов, входящих в Командорский архипелаг. С конца 19 века до второй половины 20 на нем жили алеуты, но в 1970-ом году они переселились на остров Беринга. На острове живет множество редких животных: на пляжах Медного устраивают лежбища млекопитающие, на скалах собираются птицы.





Несмотря на то, что остров Медный открыли почти три столетия назад, крупномасштабной ландшафтной карты острова составлено не было. Ирина решила восполнить этот пробел. На сбор информации для составления карты у аспирантки ушло два года, в том числе месяц она жила на необитаемом острове, собирая данные о его ландшафтных особенностях.