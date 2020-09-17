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17 сентября,
2020
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Географ ТГУ сделала первую карту ландшафта необитаемого острова в Беринговом море

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Аспирантка геолого-географического факультета ТГУ Ирина Чильчигешева сделала первую крупномасштабную ландшафтную карту необитаемого острова Медный в Беринговом море. На сбор информации у Ирины шло два года, из них один месяц девушка жила на острове.   

Географ ТГУ сделала первую карту ландшафта необитаемого острова в Беринговом море
Фото: пресс-служба ТГУ

Ирина Чильчигешева рассказала пресс-службе ТГУ, что остров Медный, наряду с островом Беринга, – один из самых крупных объектов, входящих в Командорский архипелаг. С конца 19 века до второй половины 20 на нем жили алеуты, но в 1970-ом году они переселились на остров Беринга. На острове живет множество редких животных: на пляжах Медного устраивают лежбища млекопитающие, на скалах собираются птицы.


Несмотря на то, что остров Медный открыли почти три столетия назад, крупномасштабной ландшафтной карты острова составлено не было. Ирина решила восполнить этот пробел. На сбор информации для составления карты у аспирантки ушло два года, в том числе месяц она жила на необитаемом острове, собирая данные о его ландшафтных особенностях. 

На Медном преобладает горный рельеф, поэтому остров выглядит очень живописно. Он привлекает туристов, но мало кому удается туда добраться, – говорит Ирина Чильчигешева. – По берегу отвесные скалы, нависающие над морем, часто встречаются глыбы, валуны, глубокие ущелья, водопады. С коллегой из заповедника мы провели съемку с дрона, сделали несколько ортофотопланов ключевых участков, собрали другие данные, которые вошли в электронную карту.

Географ ТГУ сделала первую карту ландшафта необитаемого острова в Беринговом море
Географ ТГУ сделала первую карту ландшафта необитаемого острова в Беринговом море

Помимо ландшафтной съемки Ирина создала электронные базы с информацией о флоре, фауне, рельефе и почвах острова. Эти данные «привязаны» к карте и «всплывают» при наведении курсора.

«Наличие ландшафтной ГИС острова Медный важно как для планирования природоохранных мероприятий, так и с точки зрения проведения исследований, связанных с изменением климата и окружающей среды, – объясняет научный руководитель аспирантки, доцент ГГФ ТГУ Вадим Хромых. – Именно такие нетронутые человеком экосистемы очень хорошо подходят для изучения процессов естественной динамики и эволюции ландшафтов. Особую важность и перспективы данная работа приобретает в свете наметившегося восточного вектора исследований в рамках САЕ TSSW. Наличие крупномасштабной карты с привязкой к различным информационным базам позволит вести мониторинг экосистем в уникальном биосферном заповеднике».


Рассказываем о том, что интересно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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