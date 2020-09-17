Геофизики нашли опасные аномалии в двух хранилищах «Норникеля»

Геофизики сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) нашли опасные аномалии в двух из трех оставшихся хранилищах топлива в Норильске, сообщает ТАСС. Хранилища топлива ученые осмотрели в рамках научной экспедиции, которую организовали по приглашению «Норникеля» после разлива нефтепродуктов.

Очень важными были геофизические исследования амплитуды стоячих волн по шумам четвертого, третьего и второго хранилища, пятое, к сожалению, было демонтировано, - цитирует ТАСС председателя СО РАН Валентина Пармона. - Видно, что в двух хранилищах тоже есть аномалии, которые вызывают большие опасения.

Для исследования хранилищ геофизики использовали сейсмо-акустический приемник. Пармон утверждает, что у ученых уже есть аргументированная гипотеза по поводу разлива нефтепродуктов из хранилища на ТЭЦ-3. Ее обещают озвучить вместе с окончательными выводами экспедиции.





Как сообщается на сайте издания СО РАН «Наука в Сибири», ученые 14 институтов академии собрали несколько тысяч проб воды и грунтов, отобрали для исследования живые организмы и провели приборные измерения. Теперь исследование территории разлива нефтепродуктов переместилось в лаборатории, где минимум три месяца ученые будут работать над собранным материалом.







«Ученым предстоит получить точные контуры пятна загрязнения после майской аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, выявить или опровергнуть содержание нефтепродуктов в живых и неживых объектах, восстановить хронологию антропогенных загрязнений на Таймыре, отследить изменения в кормовой базе птиц, рыб и животных и в состоянии многолетнемерзлых грунтов, решить многие другие, не менее важные научные задачи. Итогом работы Большой Норильской экспедиции станет отчет, готовность которого намечена на декабрь», - пишут на сайте журнала.





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет.





15 сентября «Норникель» направил на рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию Минприроды программу восстановления земель, пострадавших от аварии на ТЭЦ-3. Согласно этому плану, компания будет проводить работы по рекультивации до 2022 года включительно.







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