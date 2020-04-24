Генпрокурор России взял под личный контроль продажу тегульдетских мамонтов в Англии

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Остатки мамонтов, найденные в Тегульдетском районе Томской области, ушли с молотка на аукционе в Великобритании. В Томской области отказались провести полноценную проверку и привлечь тех, кто незаконно добыл и продал остатки мамонтов. Тогда представители Томского государственного университета обратились в Генпрокуратуру.

После того как новость о продаже мамонтов появилась на сайте ТВ2, в том числе с интервью замдиректора фирмы, продавшей мамонтов на аукционе в Великобритании, история получила широкую огласку.

Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ: «Генеральный прокурор России взял на личный контроль проверку фактов, изложенных в обращении представителей ТГУ. Речь идет о нарушении природоохранного, таможенного и налогового законодательства при добыче в Тегульдетском районе и последующей реализации палеонтологического материала. Надзорным ведомством будет дана оценка правомерности вывоза за рубеж и продажи мамонтов, представляющих большую научную и музейную ценность».

В Англии с аукциона были проданы четыре скелета мамонтов, добытых в Тегульдетском районе. Цена одного из них составила более чем 10 млн рублей (115 тысяч фунтов стерлингов). Мамонты добыты без разрешительных документов. Продавец – российская компания ООО «ТРИАС ГЕО».

«Это первый случай, когда на продажу выставляется целая семья этих гигантов ледникового периода, – было написано на сайте аукционного дома. — Ожидаемая выручка от продажи оценивается в 250 000 — 400 000 фунтов стерлингов. Семья состоит из двух взрослых самца и самки, дочери-подростка и годовалого ребенка. Находка была совершена во время строительных работ возле сибирского города Томск, на юго-западе великой сибирской тайги в 2002 году. Строители заметили несколько костей рядом с тем местом, где они начали свою работу. Похоже, река Чулым смыла много песка, и оказалось, что она обнажила кости некоторых мамонтов. Компания Trias Geo организовала экспедицию, и было решено, что их можно легко выкопать без какого-либо ущерба для природы. Ископаемые остатки костей мамонтов стали частью коллекции компании и после выставочного тура по Германии и Швейцарии в период с 2004 по 2007 год поступили на аукцион».

— Официально полный скелет нельзя продать, — прокомментировал ТВ2 ситуацию профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский. — Ибо он представляет высокую научную и музейную ценность, соответственно, чтобы его вывезти, нужно иметь заключение, что он не имеет такой ценности, но тут она очевидна. Мы, когда во Франции был продан мамонт из Сибири, списались с Якутском — попытались понять, откуда этот скелет. Но никто не знал, откуда. И вдруг через некоторое время после продажи во Франции появляется информация, что на аукционе уже в Англии выставлены полные скелеты из Тегульдета. Я смотрю и понимаю, что без вариантов — это наше местонахождение Красноярская курья (протока реки Чулым у деревни Красный Яр Тегульдетского района). Как раз вы тогда снимали сюжет о том, что еще до наших раскопок осенью 2005 года там все обчистили. Область и страна потеряла уникальные экспонаты. Это больная тема для России, в мире, наверное, только в Африке такие дела творятся. Раз украли скелеты, этим должны заниматься правоохранительные органы, а не ученые-палеонтологи.

— Одна из наших задач – попытаться вернуть тех мамонтов, что в Тегульдете были нелегально выкопаны, — представитель ТГУ, юрист Екатерина Лизунова составила обращение в Генеральную прокуратуру. Готов и запрос в аукционный дом. Но пока в ТГУ ожидают официального ответа из Генпрокуратуры.

Напомним, что томская прокуратура этим заниматься не стала, переслав обращение ученых дальше по инстанциям. УМВД по Томской области прислало ответ, что установить факт изъятия в 2002 году (реально копали в 2003-05 годах) мамонтов на территории Тегульдетского района «не представилось возможным ввиду давности предполагаемых событий», да и срок давности по правонарушениям уже прошел. Томская таможня посоветовала обратиться в Домодедовскую или Шереметьевскую, у которых может быть информация о вывозе тегульдетских мамонтов за рубеж. Областной комитет по культуре просто процитировал закон, который юристы ТГУ и так знают. Вот и все.

Департамент по недропользованию администрации Томской области права пользования участками недр для сбора палеонтологических материалов ООО «ТРИАС ГЕО» не выдавал. Так как те с «такой заявкой к ним и не обращались». Так написано в официальном ответе департамента, данном в начале этого года ТГУ. Но по информации из ТГУ, именно «ТРИАС ГЕО» обращалась в департамент в 2006 году и ученые дали отрицательную рецензию (то есть отказ) на эту заявку.