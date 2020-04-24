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24 апреля,
2020
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Генпрокурор России взял под личный контроль продажу тегульдетских мамонтов в Англии

Юлия Корнева
Юлия Корнева
3 часа назад

Остатки мамонтов, найденные в Тегульдетском районе Томской области, ушли с молотка на аукционе в Великобритании. В Томской области отказались провести полноценную проверку и привлечь тех, кто незаконно добыл и продал остатки мамонтов. Тогда представители Томского государственного университета обратились в Генпрокуратуру.


После того как новость о продаже мамонтов появилась на сайте ТВ2, в том числе с интервью замдиректора фирмы, продавшей мамонтов на аукционе в Великобритании, история получила широкую огласку.

Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ:

«Генеральный прокурор России взял на личный контроль проверку фактов, изложенных в обращении представителей ТГУ. Речь идет о нарушении природоохранного, таможенного и налогового законодательства при добыче в Тегульдетском районе и последующей реализации палеонтологического материала. Надзорным ведомством будет дана оценка правомерности вывоза за рубеж и продажи мамонтов, представляющих большую научную и музейную ценность».

Генпрокурор России взял под личный контроль продажу тегульдетских мамонтов в Англии

В Англии с аукциона были проданы четыре скелета мамонтов, добытых в Тегульдетском районе. Цена одного из них составила более чем 10 млн рублей (115 тысяч фунтов стерлингов). Мамонты добыты без разрешительных документов. Продавец – российская компания ООО «ТРИАС ГЕО».


«Это первый случай, когда на продажу выставляется целая семья этих гигантов ледникового периода, – было написано на сайте аукционного дома. — Ожидаемая выручка от продажи оценивается в 250 000 — 400 000 фунтов стерлингов. Семья состоит из двух взрослых самца и самки, дочери-подростка и годовалого ребенка. Находка была совершена во время строительных работ возле сибирского города Томск, на юго-западе великой сибирской тайги в 2002 году. Строители заметили несколько костей рядом с тем местом, где они начали свою работу. Похоже, река Чулым смыла много песка, и оказалось, что она обнажила кости некоторых мамонтов. Компания Trias Geo организовала экспедицию, и было решено, что их можно легко выкопать без какого-либо ущерба для природы. Ископаемые остатки костей мамонтов стали частью коллекции компании и после выставочного тура по Германии и Швейцарии в период с 2004 по 2007 год поступили на аукцион».

— Официально полный скелет нельзя продать, — прокомментировал ТВ2 ситуацию профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский. — Ибо он представляет высокую научную и музейную ценность, соответственно, чтобы его вывезти, нужно иметь заключение, что он не имеет такой ценности, но тут она очевидна. Мы, когда во Франции был продан мамонт из Сибири, списались с Якутском — попытались понять, откуда этот скелет. Но никто не знал, откуда. И вдруг через некоторое время после продажи во Франции появляется информация, что на аукционе уже в Англии выставлены полные скелеты из Тегульдета. Я смотрю и понимаю, что без вариантов — это наше местонахождение Красноярская курья (протока реки Чулым у деревни Красный Яр Тегульдетского района). Как раз вы тогда снимали сюжет о том, что еще до наших раскопок осенью 2005 года там все обчистили. Область и страна потеряла уникальные экспонаты. Это больная тема для России, в мире, наверное, только в Африке такие дела творятся. Раз украли скелеты, этим должны заниматься правоохранительные органы, а не ученые-палеонтологи.

Сергей Лещинский на раскопках в Тегульдетском районе
Сергей Лещинский на раскопках в Тегульдетском районе

— Одна из наших задач – попытаться вернуть тех мамонтов, что в Тегульдете были нелегально выкопаны, — представитель ТГУ, юрист Екатерина Лизунова составила обращение в Генеральную прокуратуру. Готов и запрос в аукционный дом. Но пока в ТГУ ожидают официального ответа из Генпрокуратуры.


Напомним, что томская прокуратура этим заниматься не стала, переслав обращение ученых дальше по инстанциям. УМВД по Томской области прислало ответ, что установить факт изъятия в 2002 году (реально копали в 2003-05 годах) мамонтов на территории Тегульдетского района «не представилось возможным ввиду давности предполагаемых событий», да и срок давности по правонарушениям уже прошел. Томская таможня посоветовала обратиться в Домодедовскую или Шереметьевскую, у которых может быть информация о вывозе тегульдетских мамонтов за рубеж. Областной комитет по культуре просто процитировал закон, который юристы ТГУ и так знают. Вот и все.


Департамент по недропользованию администрации Томской области права пользования участками недр для сбора палеонтологических материалов ООО «ТРИАС ГЕО» не выдавал. Так как те с «такой заявкой к ним и не обращались». Так написано в официальном ответе департамента, данном в начале этого года ТГУ. Но по информации из ТГУ, именно «ТРИАС ГЕО» обращалась в департамент в 2006 году и ученые дали отрицательную рецензию (то есть отказ) на эту заявку.

Раскопки ТГУ в Тегульдетском районе. Уже после того, как оттуда черными копателями были вывезено восемь скелетов
Раскопки ТГУ в Тегульдетском районе. Уже после того, как оттуда черными копателями были вывезено восемь скелетов

По телефону замдиректора компании «ТРИАС ГЕО» Павел Бойко подтвердил, что остатки тегульдетских мамонтов были приобретены ими без сопроводительных документов. И добавил, что в собранных ими и выставленных на аукцион скелетах тегульдетских костей не много, и на 70-80 процентов эти скелеты собраны из костей якутских мамонтов (аудиозапись этого интервью имеется в редакции).


— Нам привезли набор костей. Битых, ломанных, разрушенных. Мы попытались что-то из них сделать. А потом просто прикрутили к ним историю тегульдетских мамонтов. В этих скелетах вообще 70-80 процентов – это якутские кости. Но якутский мамонт — это 12-50 тысяч лет. А сибирский мамонт — 60 или 70 тысяч лет. Разный интерес может быть при продаже, когда ты легенду создаешь — к объекту, которому 12 тысяч лет, или 50-70 тысяч лет. Поэтому мы и взяли за основу тегульдетского сибирского, более древнего, мамонта.

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