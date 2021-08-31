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Генпрокуратура выявила рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений

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Количество выявленных в России в 2021 г. коррупционных преступлений побило восьмилетний рекорд, следует из доклада Генпрокуратуры. Так с января по июль в России выявили 24,5 тыс. преступлений в сфере коррупции — это на 16,5% больше относительно прошлого года и максимум за восемь лет. Около половины таких преступлений пришлось на взятки. 

По данным ведомства, с начала года число взяток выросло на 27,4%. В каждом третьем случае ее размер не превышал 10 тыс. руб. Больше всего таких преступлений прокуроры выявили в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях, а также в Санкт-Петербурге (135, рост в пять раз).

С начала 2021-го ущерб от преступлений в сфере коррупции составил 39,4 млрд руб., говорится в отчете Генпрокуратуры. Ведомство оценило ущерб по состоянию на тот же период прошлого года в 32,4 млрд руб.

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году регионами — лидерами по числу выявленных случаев взяточничества в России стали Москва, Татарстан и Ставропольский край. В первую пятерку также вошли Московская область и Башкирия.

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