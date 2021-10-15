Генпрокуратура сообщила о нарушении прав врачей ковидного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта

Прокурор Октябрьского района Томска внес главврачу Областной клинической больницы представление по задержке зарплаты врачам респираторного госпиталя на базе Дворца зрелищ и спорта. Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на Управление Генпрокуратуры по Сибирскому Федеральному округу.

«Прокуроры субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе уделяют пристальное внимание вопросам соблюдения прав медицинских работников, особенно в период распространения коронавирусной инфекции. Основанием для реагирования прокуроров в Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, Томской области являлись факты нарушения трудовых прав медиков», — сказано в сообщении.



Ведомство уточняет, что медработникам задерживали не только зарплату, но и выплаты при увольнении (их врачи к тому же не всегда получали в полном объеме).

Представление внесено также главврачу больницы одного из районов Алтайского края, а в Республике Алтай после вмешательства прокуратуры четверым медикам выплатили более 270 тысяч рублей. В Красноярском крае прокурор обратился в суд, потребовав взыскать с больницы одного из районов стимулирующие выплаты на сумму около 300 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ковидного госпиталя во Дворце зрелищ и спорта жаловались на большой объем работы, низкую зарплату и нехватку средств индивидуальной защиты. Они также рассказывали, что некоторые врачи ОКБ ушли с работы еще после получения первой зарплаты.