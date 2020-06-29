Генпрокуратура: сибирским медикам РДЖ пришлось повышать квалификацию за свой счет

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверила, как выполняются требования трудового законодательства в ряде лечебных учреждений ООО «РЖД». Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В ходе проверки выяснилось, что в Кемеровской, Омской и Томской области, в нарушение закона, в 2019-2020 года 109 медицинским работникам пришлось платить за свое обучение. Работодатель оплачивал только половину курсов по повышению квалификации.

В итоге права медицинских работников восстановлены. Им выплачено более 587 тысяч рублей, потраченных на повышение квалификации.





Кроме того, по постановлениям прокуроров виновные должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).