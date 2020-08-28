Генпрокуратура РФ запросила у Германии доказательства отравления Навального

Генпрокуратура РФ попросила Германию предоставить информацию, на основании которой немецкие медики поставили Алексею Навальному предварительный диагноз. В ведомстве утверждают, что доследственная проверка не нашла доказательств умышленного отравления политика.

Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено, — цитирует BBC официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова. — Организация такой проверки является стандартной практикой в случае подобных происшествий с авиапассажирами.

Иванов добавил, что в ответ ведомство готово предоставить результаты экспертиз и исследований, сделанных в России.





Утром 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали из самолета Томск-Москва с отравлением. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш считает, что его могли отравить.



Известно, что в Томске Алексей Навальный занимался съемками фильма-расследования. Тему расследования до момента публикации фильма держат в секрете. Перед посадкой в самолет политик пил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска.





Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.





24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик. Вечером того же дня берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Алексея Навального отравили. Исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. К ингибиторам холинэстеразы относятся, в том числе, нервно-паралитические газы, в частности, вещества класса «Новичок». Этим ядом в 2019 году отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.



При этом в Кремле заявили, что не видят повода для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Алексеем Навальным. По словам Дмитрия Пескова, снижение уровня холинэстеразы у Навального обнаружили еще омской больнице. Там же политику начали вводить препарат атропин, который используют для лечения медики в «Шарите». Предположения о причастности к отравлению Владимира Путина Дмитрий Песков отверг и назвал «пустым шумом».





27 августа в МВД все же объявили о доследственной проверке по факту случившегося с Алексеем Навальным. Она, как утверждают в полиции и прокуратуре, началась еще 20 августа.



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