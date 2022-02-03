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Генпрокуратура проверит обоснованность роста цен на тесты ПЦР

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки обоснованности стоимости осуществления лабораторных исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас прокурорские проверки идут в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, в органах государственной власти и местного самоуправления.

В центре внимания выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность колл-центров достаточным количеством специалистов.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что томское областное управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку ситуации с ценами на ПЦР-тестирование в регионе.

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