Генпрокуратура потребовала заблокировать «Дождь»* и «Эхо Москвы»

Генеральная прокуратура РФ потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к медиаресурсам телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы». Ведомство объяснило такое решение «систематическим размещением» на сайтах этих СМИ «ложной» информации о боевых действиях в Украине, а также призывов к экстремизму и насилию.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сайты обоих СМИ уже начали блокировать на территории России, «Эхо Москвы» также отключено от радиоэфира. По словам главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, «Эхо Москвы» не получало уведомлений о претензиях Генпрокуратуры, он уверен, что редакция не допускала нарушений закона. Венедиктов сообщил, что «Эхо Москвы» обжалует в суде решение о блокировке и отключении от эфира. Сейчас эфиры «Эха» и «Дождя»* доступны на их Youtube-каналах.

В уведомлении, которое пришло в адрес телеканала «Дождь»*, не указаны конкретные материалы, нарушающие российские законы. В нем сказано, что канал «целенаправленно и систематически» публикует недостоверную информацию о боевых действиях в Украине и призывает россиян к участию в митингах.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ-«иноагентов»