Генпрокуратура подтвердила нарушения на шахте «Листвяжная»

В работе шахты «Листвяжная», где в результате взрыва погибли 57 человек, обнаружены нарушения, об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил генпрокурор Игорь Краснов.

«Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала», — заявил Краснов.

Также, по словам генпрокурора, в шахте выявлено нарушение техники безопасности: работники допускались в шахты без средств индивидуальной защиты, также стало известно о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля.

Сейчас прокуратура проверяет 111 угольных шахт и разрезов на территории Кузбасса. Предварительные результаты проверок показали, что законы о промышленной безопасности, охране и оплате «нарушаются повсеместно». Кроме того, на местах добычи угля нередко нарушаются правила контроля уровня метана, а шахтеров не обеспечивают средствами защиты. Проверки шахт также пройдут во всех 10 угледобывающих регионах России.

«Неудовлетворительному состоянию законности способствовало систематическое грубое неисполнение Ростехнадзором предоставленных ему полномочий. Так, инспекторами сняты с контроля предписания об устранении 2,5 тысяч нарушений, даже не выходя из кабинета», — добавил чиновник.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. По последним данным, считаются погибшими оставшиеся в шахте 46 горняков и пять горноспасателей, переставших выходить на связь. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября.

После этого суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директор шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Бывший сотрудник шахты Денис Тимохин рассказал Тайге.инфо, что на «Листвяжной» систематически нарушалась техника безопасности: содержание метана в воздухе там более чем в два раза превышало норму, при этом в технику «ставили перемычки», чтобы она продолжала работать при такой концентрации газа.