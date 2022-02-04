Генпрокуратура: Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в Сибири

В Томской области прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры, на котором присутствовал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
«Демешин акцентировал внимание на приоритетах надзорной деятельности и проблемах региона. В их числе — выполнение мероприятий национальных проектов, кассовое исполнение которых самое низкое в округе», — говорится в сообщении ведомства.
Демешин также потребовал принять меры по активизации надзора в сфере защиты прав обманутых дольщиков; граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, Демешин подчеркнул необходимость мер по снижению долга перед организациями ЖКХ, размер которого составляет около 4,5 млрд рублей.
Он также обратил внимание прокуроров не только на защиту трудовых прав в части оплаты труда, но и его охраны, так как «в Томской области достаточно специфических опасных производств». Вместе с тем он призвал защищать права предпринимателей от избыточного административного давления и обеспечивать своевременную оплату заказчиками исполненных обязательств по контрактам.
Присутствовал на заседании и губернатор области Сергей Жвачкин.
«Два года наша страна и наш регион живут в условиях эпидемии, которая требует от власти и контрольно-надзорных органов новых методов работы и реагирования на нештатные ситуации. Президент неоднократно подчеркивал, что в это непростое время под особым контролем государства должно быть соблюдение прав и законных интересов наиболее уязвимых категорий граждан, их адресная поддержка. В первую очередь, это семьи с детьми, пенсионеры, инвалиды, люди с низким уровнем дохода. И, конечно, под пристальным надзором должно быть соблюдение законных интересов бизнеса и системообразующих отраслей, которые несут издержки из-за вынужденных ограничений», – подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин.
Говоря о результатах работы, глава региона отметил, что мы в Томской области сумели найти «золотую середину» между здоровьем людей и «здоровьем» экономики. В регионе сбалансированный бюджет, который позволяет исполнять все социальные обязательства, не допущено сбоев в работе систем жизнеобеспечения, продолжается строительство и социальных объектов, и объектов промышленности.
«Конечно, не все у нас гладко, – продолжил Сергей Жвачкин. – Меня, как губернатора, беспокоят темпы реализации национальных проектов, обеспеченность жильем детей-сирот, расселение ветхого и аварийного жилья, другие проблемы».