Генпрокуратура: Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в Сибири

В Томской области прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры, на котором присутствовал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

«Демешин акцентировал внимание на приоритетах надзорной деятельности и проблемах региона. В их числе — выполнение мероприятий национальных проектов, кассовое исполнение которых самое низкое в округе», — говорится в сообщении ведомства.

Демешин также потребовал принять меры по активизации надзора в сфере защиты прав обманутых дольщиков; граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, Демешин подчеркнул необходимость мер по снижению долга перед организациями ЖКХ, размер которого составляет около 4,5 млрд рублей.

Он также обратил внимание прокуроров не только на защиту трудовых прав в части оплаты труда, но и его охраны, так как «в Томской области достаточно специфических опасных производств». Вместе с тем он призвал защищать права предпринимателей от избыточного административного давления и обеспечивать своевременную оплату заказчиками исполненных обязательств по контрактам.