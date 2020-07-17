Генподрядчик строительства китайского ЛПК в Асине сообщил в ФНС о самоликвидации
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РусКитСтрой (ранее — ООО «РосКитСтрой» сообщило в ФНС о самоликвидации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
Уведомление о решении по ликвидации юридического лица пришло в межрайонную инспекцию ФНС N7 по Томской области 15 июля. О причинах решения ничего неизвестно.
Агентство отмечает, что месяц назад в отношении «РусКитСтроя» Арбитражный суд региона прекратил дело о банкротстве. Решение приняли в связи с удовлетворением всех требований кредиторов, включенных в реестр.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «РусКитСтрой» принадлежит АО «РусКитИнвест». Эта компания занимается реализацией российско-китайского инвестпроекта по строительству лесопромышленного комплекса в Асиновском районе Томской области. По данным источников, «РусКитСтрой» должен был заниматься расчисткой «территории строительной площади». В 2019 году чистая прибыль компании сократилась в 2,5 раза — до 31,5 млн рублей.
Отметим, АО «РусКитИнвест» зарегистрировано в ФНС в 2008 году. Компания контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ». В рамках инвестпроекта в Асино ввели в эксплуатацию несколько заводов — по производству шпона, производству МДФ-плит и выпуску обрезной доски.
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