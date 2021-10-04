Генетики ТГУ найдут способ обезвредить клещей, отредактируя их ДНК

Ученые с кафедры генетики и клеточной биологии совместно с кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ исследуют микробиоту клещей, сообщает пресс-служба вуза. Исследователи определят микроорганизмы, которые наиболее часто встречаются в кишечнике паукообразных, инфицированных клещевым энцефалитом, боррелиозом и другими инфекциями. Микробов генетики модифицируют с помощью технологий инженерной биологии и снизят благодаря этому численность зараженных клещей.
«Объектами исследования выступают три вида клещей, широко распространённых на территории Сибири и Дальнего Востока: Ixodes persulcatus (таёжный), Ixodes pavlovsky (клещ Павловского) и Dermacentor reticulatus (луговой клещ). С помощью секвенирования ДНК мы изучаем видовое разнообразие микроорганизмов, обитающих внутри их кишечника, поскольку именно кишечник является местом длительного контакта возбудителя заболеваний и организма клеща», — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Алина Коханенко.
Задача исследователей — выяснить, какие микроорганизмы чаще всего населяют кишечник зараженных клещей. После того как микробы-симбионты будут определены, ученые смогут модифицировать их, например, внедрив токсичный агент. При встрече естественной микробиоты клеща с инфекцией будет запускаться механизм выделения токсина в полость кишечника, что приведёт к гибели инфицированной особи.
«Это позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Их существование необходимо для сохранения природного баланса, — говорит Алина Коханенко. — Кроме того, в ходе традиционных противоклещевых обработок местности страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано».