Генетики ТГУ найдут способ обезвредить клещей, отредактируя их ДНК

«Это позволит обеспечить точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь клещи, потенциально опасные для людей, являются важной составляющей экосистемы. Их существование необходимо для сохранения природного баланса, — говорит Алина Коханенко. — Кроме того, в ходе традиционных противоклещевых обработок местности страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей. Таким образом, негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано».