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08 июня,
2021
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Строительство атомного реактора «Прорыв» началось в Северске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Стратегическая сессия «Прорыв в будущее», посвященная реализации проекта «Прорыв», проходит в Томской области. В ней принимают участие генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, замгубернатора Игорь Шатурный, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. 

Строительство атомного реактора «Прорыв» началось в Северске

Решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах.

Предполагалось, что строительство ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в Томской области может начаться в 2019 году.  Однако из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы строительство откладывалось. В начале февраля 2021 года Ростехнадзор выдал лицензию СХК на создание первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300». 

Сегодня стартовало строительство энергоблока. В основание был залит первый бетон, передает ТАСС.


«Здесь мы создаем основу не только чистой и безопасной энергетике завтрашнего дня, мы здесь создаем основу развития и укрепления лидерства России в новом технологическом укладе. Фактически мы формируем здесь повестку страны до конца текущего столетия», — сказал на церемонии генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Строительство атомного реактора «Прорыв» началось в Северске

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