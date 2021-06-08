Строительство атомного реактора «Прорыв» началось в Северске

Решение о размещении на площадке СХК опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-300» в рамках проекта «Прорыв» приняли в сентябре 2012 года. Проект «Прорыв» предусматривает три очереди. Первая: строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах (МФР). Вторая: строительство собственно реактора «БРЕСТ-300». Третья: строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах.





Предполагалось, что строительство ядерного энергоблока БРЕСТ-300 в Томской области может начаться в 2019 году. Однако из-за трудностей при проектировании и прохождении экспертизы строительство откладывалось. В начале февраля 2021 года Ростехнадзор выдал лицензию СХК на создание первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300».