Гендиректору «Томского пива» Галине Кляйн грозит уголовное преследование

Сейчас идет административная проверка в отношении Галины Кляйн, жены отстраненного от должности мэра Томска и гендиректора предприятия «Томское пиво». Пока ее не задержали. Но по материалам проверки, скорее всего, будет возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» за оказание сопротивления сотрудникам ФСБ. Об этом ТВ2 рассказал собственный источник.

UPD Информация о задержании Галины Ивановны Кляйн не соответствует действительности. У неё отобрано объяснение сотрудниками полиции по административному делу, она не ограничена в передвижении,— сообщают адвокаты Ивана Кляйна

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.





По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.



«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.





Ранее Иван Кляйн не признал свою вину, назвав уголовное дело ошибкой. Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.