Добрые новости
20 ноября,
2020
2
фото
Новости

Гендиректору «Томского пива» Галине Кляйн грозит уголовное преследование

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Сейчас идет административная проверка в отношении Галины Кляйн, жены отстраненного от должности мэра Томска и гендиректора предприятия «Томское пиво». Пока ее не задержали. Но по материалам проверки, скорее всего, будет возбуждено дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» за оказание сопротивления сотрудникам ФСБ. Об этом ТВ2 рассказал собственный источник.

Гендиректору «Томского пива» Галине Кляйн грозит уголовное преследование

UPD
Информация о задержании Галины Ивановны Кляйн не соответствует действительности. У неё отобрано объяснение сотрудниками полиции по административному делу, она не ограничена в передвижении,— сообщают адвокаты Ивана Кляйна

Иван Кляйн подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления».  Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей. 


По версии следствия, в 2016 году Кляйн поручил внести сведения о наличии у «Томского пива» 300-метровой санитарно-защитной зоны, в результате чего местный предприниматель Ринат Аминов не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. При этом Иван Кляйн является основным акционером «Томского пива» и ранее руководил этим предприятием.


«В январе 2017 года Иван Кляйн подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки Томска в отношении территории в районе указанного земельного участка, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено», — уточнили в СКР.


Ранее Иван Кляйн не признал свою вину, назвав уголовное дело ошибкой. Добавим, что также под стражу сроком на два месяца поместили начальника юридического отдела «Томского пива» Вячеслава Литвина. По данным Телеграм-канала Tomskpolit, Вячеслав Литвин выступал посредником между Иваном Кляйном и Ринатом Аминовым.

Гендиректору «Томского пива» Галине Кляйн грозит уголовное преследование

Читайте также:


Кто подставил мэра Кляйна. Версия


ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.