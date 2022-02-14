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Гендиректор ТДСК объяснил, почему задерживается ввод хирургического корпуса областного онкодиспансера

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Строители завершают работу над хирургическим корпусом онкодиспансера. Задержка с вводом в эксплуатацию связана с тем, что проект, по которому строится здание, устарел. Изначально предполагалось, что корпус будет сдан к концу 2021 года.

Автор:  пресс-служба обладминистрации
Автор:  пресс-служба обладминистрации

«Проект был изготовлен в 2013 году, а период между 2013 и 2021 годом — это бурное развитие медицины, вплоть до изменения идеологии. В результате проект заметно устарел и перед нами встал вопрос о том, что делать дальше – по старому проекту строить нельзя, а нового не существовало в природе. Решили делать все «по ходу пьесы», хотя по понятным причинам это крайне сложное занятие. Различные согласования идут до сих пор, но объект будет достроен и Томск получит еще один уникальный объект. Напомню, несколько лет назад рядом мы построили радиологический центр с уникальным оборудованием», — рассказал гендиректор ТДСК Александр Шпетер.

Хирургический корпус площадью 18 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Его запуск позволит выстроить полную цепочку оказания помощи пациентами с онкозаболеваниями.

В девятиэтажном здании первый этаж будет отведен под поликлинику, второй – под диагностическое и эндоскопическое отделения, третий этаж – административный, четвертый займет отделение общей онкологии, пятый – онкогинекология, шестой – онкоурология, седьмой – торокоабдоминальное отделение, восьмой этаж – отделение анестезиологии и реанимации, девятый будет отведен под операционный блок и вместит в себя семь операционных залов.

Хирургический корпус будет соединен переходами с областной клинической больницей и радиологическим каньоном онкологического диспансера. Это максимально улучшит сообщение пациентов с разными отделениями, которые необходимо посещать пациентам, проходящим лечение.

Новый объект будет оснащен интегрированной операционной системой, не имеющей аналогов в Томской области, комплексом эндоскопических стоек последнего поколения. Также здесь будут работать четыре аппарата УЗИ экспертного класса, два маммографа, пять видеоэндоскопических комплексов и другое оборудование стоимостью около 2,5 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства и оснащения хирургического комплекса составит 3,9 миллиарда рублей.

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