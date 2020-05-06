Гемодиализные пациенты: из-за COVID-19 нам рекомендовали не ездить в автобусах, и на этом все

Пациенты, получающие гемодиализ, жалуются, что департамент здравоохранения Томской области не может организовать их транспортировку домой после прохождения процедур. Томичи, страдающие почечной недостаточностью, после гемодиализа вынуждены добираться до дома на общественном транспорте или пользоваться услугами такси.

На проблему транспортировки пациенты жалуются с 2018 года. Тогда местные власти предлагали воспользоваться специальными проездными талонами или обращаться в социальное такси. Пациенты отмечали, что проездные талоны выдаются в будние дни, а процедура гемодиализа круглосуточная, поэтому спрос на них был невелик.





«Процедура настолько агрессивная, что люди не имеют права после гемодиализа садиться за руль. У нас были случаи, когда пациенты садились в маршрутку и там теряли сознание. Причем от центра до остановки еще нужно дойти. Я, например, вынуждена после гемодиализа пользоваться услугами такси, хотя от центра живу недалеко. Так что нарушено все», — рассказывала одна из пациенток Елена.



В 2020 году в бюджете Томской области на транспортировку больных с хронической почечной недостаточностью заложено 4 млн рублей.





«До сих пор пациенты вынуждены добираться своим ходом на процедуру и обратно. В связи с эпидемией нам только дали рекомендацию по возможности не пользоваться общественным транспортом», — рассказывает ТВ2 Елена.





В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что пациенты, находящиеся на программном гемодиализе, являются категорией высокого риска. Изменение режима диализа и пропуск процедур угрожает стремительным развитием осложнений с летальным исходом. Ведомство выпустило специальное методическое пособие «Об организации мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov) в нефрологических (гемодиализных) центрах».





«Необходимо уточнить вопросы обеспечения транспортировки пациентов в условиях эпидемии. В случае, когда транспортировка осуществляется силами региона, следить за развитием ситуации, поддерживая постоянный контакт со службой транспортировки диализных пациентов. В случае, если пациентам придется самостоятельно добираться до диализного центра и обратно, рассмотреть с органами здравоохранения вопрос возмещения пациентам дорожных расходов», — говорится в тексте методички.





По данным департамента здравоохранения, в марте 2019 года почечную заместительную терапию получали 377 жителей Томской области.





«Деньги на транспортировку выделены еще в декабре 2019 года. Сейчас май 2020 года, а департамент до сих пор думает, как организовать транспортировку диализных пациентов», — отмечает Елена. ​





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