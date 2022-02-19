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Где вакцинироваться от коронавируса в Томске на этих выходных?

ТВ2 ТВ2

В эти выходные — 19 и 20 февраля — в Томске будут работать пять мобильных пунктов вакцинации от COVID-19, сообщает местный оперштаб.

В субботу с 9 до 14 часов привиться можно в офисе МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д.

В субботу и воскресенье мобильные пункты будут работать с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (улица Нахимова, 8 стр. 13) и в МСЧ № 2 (улица Бела Куна, 3, каб. 119).

В субботу и воскресенье с 12 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (проспект Комсомольский, 13б).

Также в субботу и воскресенье с 12.30 до 18 часов всех желающих поставить прививку примут в ТЦ «Мирамикс» (проспект Мира, 36).

Напомним, при обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.

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