Где в выходные томичи могут сделать прививку от коронавируса

Восемь мобильных пунктов вакцинации будут работать в Томске в выходные, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

22 января будут работать следующие мобильные пункты:

с 10 до 15 часов в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14);

с 9 до 14 часов в офисе МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д;

В субботу и воскресенье мобильные пункты будут работать:

с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13);

с 12 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б);

с 12.30 до 18.30 в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36).

В субботу и воскресенье с 8 до 20 часов всех желающих поставить прививку примут в мобильном пункте МСЧ № 2 на Иркутском тракте, 156 и с 10 до 12 часов в лечебно-диагностическом центре МИБС на ул. Мичурина, 105.

Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний.

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.

Горячая линия департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 и 122, где можно задать вопросы об инфекции, записаться на вакцинацию, оставить обращение, а также центр удаленного мониторинга. В центре удаленного мониторинга — 8 (3822) 777-200 — работают медики, которые могут дистанционно оценить состояние обратившегося с признаками ОРВИ и вероятным COVID-19, дать рекомендации, а в случае необходимости записать на прием к врачу или вызвать «скорую».