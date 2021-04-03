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03 апреля,
2021
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Новости

Где в Томской области закрылись ледовые переправы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Семь региональных ледовых переправ и автозимник закрыли в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Где в Томской области закрылись ледовые переправы

«В Каргасокском районе закрыты автозимник Каргасок ‑ Сосновка ‑ Восток и шесть расположенных на нем ледовых переправ: через реки Парабель у села Павлово, Пиго у села Ильино, Обь и Сосновская протока у села Сосновка, протоку Маля и новое русло протоки Маля», — сообщает обладминистрация.


В Молчановском районе закрыли обе полосы на ледовой переправе через реку Обь у села Могочино.

Где в Томской области закрылись ледовые переправы
Где в Томской области закрылись ледовые переправы

Действующие ледовые переправы в Парабельском, Каргасокском, Колпашевском, Тегульдетском и Александровском районах закроют 5 апреля.

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