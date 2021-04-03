Где в Томской области закрылись ледовые переправы

Семь региональных ледовых переправ и автозимник закрыли в Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Каргасокском районе закрыты автозимник Каргасок ‑ Сосновка ‑ Восток и шесть расположенных на нем ледовых переправ: через реки Парабель у села Павлово, Пиго у села Ильино, Обь и Сосновская протока у села Сосновка, протоку Маля и новое русло протоки Маля», — сообщает обладминистрация.





В Молчановском районе закрыли обе полосы на ледовой переправе через реку Обь у села Могочино.