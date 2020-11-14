Где в Томской области в 2021 году отремонтируют дороги в рамках нацпроекта

В 2021 году по национальному дорожному проекту Томская область планирует отремонтировать почти 222 км.





В перечне — 30 объектов улично-дорожной сети Томской агломерации и за ее пределами. При формировании списка приоритет отдан центральным транспортным магистралям, в том числе ведущим к социально значимым объектам и используемым для движения общественного и транзитного транспорта. Кроме того, в перечень вошли объекты, которые жители Томской области отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».





Так планируется отремонтировать 18 объектов общей протяженностью более 209 км. Это участки автодорог Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, Каргала – Бакчар, Больше-Дорохово ‑ Тегульдет, Мельниково ‑ Кожевниково – Изовка, Река Обь ‑ Мельниково, Первомайское ‑ Белый Яр, Бакчар ‑ Подгорное ‑ Коломино, Томск ‑ Аникино ‑ Ярское, Томск ‑ Предтеченск и Томск ‑ Мариинск.





В списке объектов областного центра — участки улиц Яковлева, Красноармейской, Нахимова, Бела Куна, Ломоносова, Социалистической и проспекта Ленина. ЗАТО Северск приведет к нормативу улицы Калинина, Транспортную, Советскую, Восточную и проспект Коммунистический.





«Одним из важных направлений национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является вовлечение в его реализацию общественности. По решению губернатора Сергея Жвачкина общественники участвуют в проекте на всех его этапах — от выбора и утверждения объектов до приемки выполненных работ. Участие наших неравнодушных жителей очень важно, оно помогает успешно решать задачи главного дорожного проекта страны», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.