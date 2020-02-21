Где в Томске чаще всего происходят ДТП. Карта

В Томской области 33 места концентрации ДТП, из них восемь в Томске. Это участки на проспекте Комсомольском, Ленина, улицах Учебной, Водяной, Лебедева, Енисейской, Бердской и Московском тракте. По данным ГИБДД , на этих участках дорог в 2019 году произошло 25 аварий, в которых погиб один человек, а 26 получили травмы.

Сейчас областные власти планируют в местах с наибольшей интенсивностью движения и на наиболее аварийных участках установку 12 комплексов фотовидеофиксации. За 2019 год они ликвидировали семь мест концентрации ДТП: ул. Нахимова — пр. Ленина, пр. Комсомольский — ул. Герцена, пр. Ленина, 53‑65 (ТГУ), пр. Ленина — пр. Кирова, пр. Комсомольский, 10‑13б, ул. Учебная — ул. Котовского, ул. Красноармейская — пр. Кирова.

На карте представлены места концентрации ДТП в Томской области за 2019 год. Щелкнув по меню (в левом верхнем углу), вы можете выбрать адрес и узнать подробности про аварию — количество погибших или раненных и причину ДТП.

По данным обладминистрации, за 2019 год в Томской области произошло 737 аварий. В них погиб 101 человек. Это на 30% больше по сравнению с 2018 годом.





Начальник ГИБДД РФ Михаил Черников пообещал обратиться в Минтранс и Росавтодор с просьбой ускорить выделение региону денег по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году, чтобы за счет установки искусственных разделителей встречных потоков снизить количество летальных исходов на дорогах Томской области.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​