«Где-то грустит один участковый»: красноярские полицейские сняли видео, которое стало мемом

Полиция Красноярского края записала видео «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца» для профилактики мошенничества и опубликовала его на своем ютуб-канале.
В ролике участковый под песню группы «Любэ» «Березы» ходит по лесу, нюхает цветы и сыпет землю сквозь пальцы. Заканчивается оно словами: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».
Видео быстро разошлось в социальных сетях по крупным сообществам и стало мемом. Пользователи репостят его и шутят. Ролик оценили и коллеги из якутского республиканского МВД.
Отметим, ютуб-канал красноярской полиции периодически снимает и выкладывает сюжетные клипы. Например, к Новому году полицейские сняли клип на песню «Снежинка». В основе сюжета история о том, как полицейские находят мешок Деда Мороза с письмами от детей и получают от начальника задание — раздать детям подарки, которые они просили.
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