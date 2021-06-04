«Где-то грустит один участковый»: красноярские полицейские сняли видео, которое стало мемом

Полиция Красноярского края записала видео «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца» для профилактики мошенничества и опубликовала его на своем ютуб-канале.





В ролике участковый под песню группы «Любэ» «Березы» ходит по лесу, нюхает цветы и сыпет землю сквозь пальцы. Заканчивается оно словами: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».