«Где стыд, совесть и рамки морали?»: у томского арт-пространства украли тыкву Валеру

У томского арт-пространства «Залиша» украли тыкву Валеру. Об этом сообщается в Инстаграм-аккаунте пространства. Валера украшал вход в заведение на протяжении трех дней.

«Когда осознанные ограбления ради наживы, можно более-менее понять логику, но тут как понять? Идет Существо, смотрит: «О, красиво! Надо брать». И забирает Валеру, который радовал сотни проходящих мимо него каждый день Людей. «...» Где стыд, совесть и рамки морали? Не? Не слышали? Очень жаль. А мне безумно стыдно за совершившее это Существо. Эх... Валера, надеюсь, тебя не обижают», — говорится в сообщении.

Арт-пространство «Залиша» просит написать им в директ, если кто-то видел Валеру в других интерьерах или момент его похищения: «Нам не хватает теперь веры в порядочность людей».

Журналисту ТВ2 стало известно, что после Валеры на крыльцо была отправлена тыква Марфушенька. Но и ее постигла та же участь. Ее украли в тот же день.