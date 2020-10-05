«Где сделать прививку в Томске?»: в Роспотребнадзоре расскажут о профилактике гриппа

Роспотребнадзор продолжает по телефонам горячих линий консультировать томичей по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проконсультируют всех желающих по различным вопросам по профилактике гриппа и ОРВИ по телефонам горячих линий: 8-800-350-44-55 или 8 (3822) 44-67-32, 26-55-45.





В ходе общения со специалистом можно узнать, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.





«Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.) и лица с ослабленным иммунитетом», — пояснили в ведомстве.





«Горячая линия» продолжит свою работу по 12 октября 2020 года.







3 октября в Томске завершили работу мобильные прививочные комплексы. Томичи могли поставить прививку от гриппа у торговых центров и в жилых микрорайонах.





Всего за время работы мобильных пунктов было привито против гриппа 5 606 томичей. Наибольшей популярностью пользовался пункт вакцинации у торгового центра «Изумрудный город», здесь прививки поставили более полутора тысяч человек.





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