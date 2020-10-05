Добрые новости
05 октября,
2020
1
фото
Новости

«Где сделать прививку в Томске?»: в Роспотребнадзоре расскажут о профилактике гриппа

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Роспотребнадзор продолжает по телефонам горячих линий консультировать томичей по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Где сделать прививку в Томске?»: в Роспотребнадзоре расскажут о профилактике гриппа

Специалисты проконсультируют всех желающих по различным вопросам по профилактике гриппа и ОРВИ  по телефонам горячих линий: 8-800-350-44-55 или 8 (3822) 44-67-32, 26-55-45. 


В ходе общения со специалистом можно узнать, где сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.


«Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т.д.) и лица с ослабленным иммунитетом», — пояснили в ведомстве. 


«Горячая линия» продолжит свою работу по 12 октября 2020 года. 


3 октября в Томске завершили работу мобильные прививочные комплексы. Томичи могли поставить прививку от гриппа у торговых центров и в жилых микрорайонах.

Всего за время работы мобильных пунктов было привито против гриппа 5 606 томичей. Наибольшей популярностью пользовался пункт вакцинации у торгового центра «Изумрудный город», здесь прививки поставили более полутора тысяч человек.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.