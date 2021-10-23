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Где привиться от коронавируса в Томске на этих выходных?

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В грядущие выходные — 23 и 24 октября — с 10 до 18 часов томичи смогут привиться от коронавируса в торговом центре «Лето» (улица Нахимова, 8, строение 13) и в пункте вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156). С 10 до 16 часов будет открыт пункт вакцинации в общеврачебной практике медсанчасти «Строитель» (проспект Фрунзе, 116).

Также в субботу и воскресенье с 9 до 15 часов будет работать пункт вакцинации в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (улица Мичурина, 10). Но поставить здесь прививку можно только по предварительной записи по телефону 8 (3822) 90-80-00.

В субботу с 10 до 15 часов вакцинироваться можно будет в областной библиотеке им. Пушкина (улица К. Маркса, 12), а с 9 до 14 часов — в отделах МФЦ «Мои документы» (проспект Фрунзе, 103д и улица Пушкина 63/5).

Кроме того, 23 октября, по предварительной записи можно вакцинироваться в следующих медучреждениях:

с 10 до 18 часов в межвузовской поликлинике (тел. 8(3822) 73-33-77, ул. Киевская,74)

с 9 до 18 часов в поликлинике №4 (тел. 8(3822) 901-902, ул. 79 Гвардейской дивизии, 3/4)

с 10 до 16 часов в поликлинике №8 (тел. 8(3822) 78-23-67, пр. Комсомольский, 62)

с 9 до 14 часов в больнице №3 (тел. 8(3822) 904-304, ул. Нахимова, 3)

Бесплатная вакцинация доступна всем желающим в возрасте старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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