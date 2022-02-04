Где поставить прививку от коронавируса в Томске

5 и 6 февраля, в областном центре продолжат работать шесть мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В субботу, 5 февраля, привиться можно с 10 до 15 часов в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14); с 9 до 14 часов в офисе МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д.

В субботу и воскресенье мобильные пункты будут работать с 10 до 18 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 12 до 20 часов в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б); с 12.30 до 18.30 в ТЦ «Мирамикс» (пр. Мира, 36).

Также в субботу и воскресенье с 10 до 12 часов всех желающих поставить прививку примут в лечебно-диагностическом центре МИБС на ул. Мичурина, 105.

При обращении в мобильный пункт вакцинации потребуются паспорт и СНИЛС.