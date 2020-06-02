Где поменяют плитку в Томске: топ-5 победителей рейтингового голосования
В Томске завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») в 2021 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.
В связи с пандемией COVID-19 голосование проходило онлайн. Предварительно горожане могли дистанционно ознакомиться с дизайн-проектами. На голосование было выставлено более 60 общественных пространств, большинство дизайн-проектов выглядело так.
Тем не менее в рейтинговом голосовании приняли участие 81 053 жителя Томска и выбрали 32 территории, из которых семь перейдут с 2020 года. Лидером в голосовании стал «Сквер Памяти жертв политических репрессий» напротив мэрии. Он набрал 15 803 голоса. Дизайн-проект выполнен «Проектно-сметным бюро» администрации Томска и в нем уже определены и фонари, и заборы и, конечно, плитка..
На втором месте сквер в поселке Светлый —15 033 голосов.
На третьем месте сквер по проспекту Фрунзе, 174 —13 584.
Парк томских ученых (11 646) и парк «Звездный» (10 804 голоса) в микрорайоне Наука заняли соответственно 4 и 5 места.
В микрорайоне Наука по улице Кащенко, 10 администрация Томска разработала проект совместно с ТГАСУ. Здесь планируют создать природно-рекреационный комплекс.
«Для любителей спорта здесь могут появиться площадки для мини-футбола, скейтборда и баскетбола, спортивные снаряды и полоса препятствий. Для проведения культурных мероприятий могут быть смонтированы сцена и скамейки для зрителей. Для малышей оборудуют свою зону. Кроме того, сегодня рассматривается возможность установки на входной группе познавательной информации о томских ученых. Авторы проекта предлагают отдать предпочтение деревянным конструкциям с водоотталкивающей пропиткой», — рассказали в мэрии.
В 2022 году планируется благоустроить 36 территорий, в том числе три переходящие. Больше всего голосов получили аллея по улице Пушкина, 52-54 (2 846), сквер у озера Кухтеринское в микрорайоне Спичфабрика (2 557), сквер у старца Федора в поселке Хромовка (2 517), а также скверы у школы № 53 (2 413) и на ул. Сибирской, 99-101 (2 298).
Все объекты благоустройства можно посмотреть здесь.
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