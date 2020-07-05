Где отключат холодную воду в Томске в понедельник: ищем свои адреса

Без холодной воды на день останутся жители Советского и Кировского районов Томска. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы на сетях с 6 по 7 июля.





«В части домов вода будет подаваться на пониженном давлении. Таким образом, с 09:00 06.07.2020 до 03:30 07.07.2020 холодное водоснабжение ограничат», — пояснили в пресс-службе организации.





Публикуем список домов, где не будет холодной воды в понедельник.