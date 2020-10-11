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11 октября,
2020
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Где отключат холодную воду в Томске в понедельник: адреса

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Без холодной воды на день останутся жители Ленинского района Томска. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Где отключат холодную воду в Томске в понедельник: адреса

«Томскводоканал» будет проводить ремонтные работы на сетях 12 октября. Холодной воды не будет с 9 утра до 23.00 по следующим адресам: 


- Ул. 5 Армии, 1;

- Пр. Ленина, 212а, 225/1, 229, 230, 230/1, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 250, 252, 254а, 255, 256, 257, 258, 258а, 259, 261, 262а, 263, 271, 279;

- Пер. Механический, 1, 3, 10, 13;

- Ул. Строевая, 4;

- Пер. Строительный, 2;

- Ул. Усть-Керепеть, 80, 86, 87, 88, 89, 92, 92а, 93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 116а, 120, 120а, 123/3, 123 ст.4;

- Ул. Чапаева, 2а, 4, 6, 8;

- Пер. Шпальный, 3.


«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.


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