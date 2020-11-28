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28 ноября,
2020
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Где купить варежки, носки и шарфы: в Томске откроются ярмарки выходного дня

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В субботу для томичей откроются «Ярмарки выходного дня», сообщает мэрия. Фермеры из районов томской области предложат горожанам продукцию своих хозяйств, дикоросы и изделия из натуральной шерсти. На ярмарке томичи могут приобрести варежки, носки и шарфы. 

Где купить варежки, носки и шарфы: в Томске откроются ярмарки выходного дня
Фото: Сайт администрации мэрии

Большая часть ярмарок начнет работу с 9.00 утра субботы по следующим адресам:  по ул. Ф. Лыткина, 7; ул. Набережная р. Томи, 29а ( Речвокзал), ул. Говорова, 25, пр. Академический, 13, Шевченко, 14, Мокрушина, 9, ул. Бела Куна, 20 (район ДНТ «Авангард), ярмарка в пос. Светлом и другие.


С полным списком адресов «ярмарок выходного дня» в 2020 году в Томске можно ознакомиться по ссылке.


В мэрии напоминают, что места для продажи продукции со своих подворий, приусадебных участков и собранных дикоросов жители Томской области получают бесплатно.


Для участия в ярмарках необходимо обратиться к специалистам отделов потребительского рынка администраций районов Томска по телефонам: +7 3822 56-34-62 (Кировский район), +7 3822 51-71-24 (Ленинский район), +7 3822 54-50-78 (Советский район), +7 3822 90-24-36 (Октябрьский район).


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