Где, как и на какие деньги проходит газификация Томска в 2021 году

Газификация Степановки продолжается в Томске. В настоящий момент работы завершены на 40%. После завершения работ газ получат 427 домовладений на ул. Тояновской, Кривоносенко, Обнорского, Петлина, Копылова, Москвитина, Осипова, Степановской, Пржевальского, Пожарского, Минина.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

Проект газификации был разработан в 2014 году. В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка. Сложность была в поиске денег. Согласно условиям, газификация территории в Томске осуществляется с привлечением денег из областного бюджета: 25 % от нужной суммы должен выделить бюджет муниципалитета, а 75 % — областной. Необходимую сумму в 60 млн рублей удалось заложить в бюджеты лишь в 2020 году.

«Безусловно, синхронизация не самая оперативная. Проект был 2014 года, реализация наступает только в 2021 году. Тем не менее, сложности нас не пугают, работы ведутся», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. По данным мэрии, не попадает сейчас под газификацию примерно 10% домов. «Это всегда проблема старых проектов, то есть, когда делается проектная документация, естественно, осуществляется подомовой обход. И люди либо поменяли мнение — сначала они отказались, теперь им надо газ. Допустим, люди размежевались, разрослись, и это требует новых подводок», — рассказал Александр Суходолов. В мэрии подчеркивают, что догазифицировать территорию можно будет в рамках нового Федерального закона, принятого президентом.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

Проект предусматривает прокладку 12,5 км газораспределительных сетей. К сегодняшнему дню подрядчик уже проложил порядка 7 км сетей подземным бестраншейным способом. «У нас остаются несколько сложных участков, это улица Пархоменко. Здесь у нас серьезные перепады рельефа и ручей, но в настоящий момент буровые здесь уже прокладывают газопроводы. Все, что необходимо, мы согласовали. В настоящий момент идет упор на подводки к жителям. Здесь по планам надо сделать 427 подводок, уже порядка 160 подводок сделано», — рассказал начальник департамента капитального строительства мэрии Александр Суходолов. По условиям контракта, газификация должна быть завершена к 1 ноября. Подрядчик компания «СМП-95» отмечает, что после проведения работ будет выполнено все необходимое благоустройство: частично уложит асфальт, частично – засыплет улицы гравийно-щебеночной смесью.

Другой микрорайон, где в 2021 появится газ, микрорайон Залесье. Здесь работы ведут за счет инвестиционной программы «Газпром газораспределение Томск». «От жителей этой территории поступало очень много обращений. Она давно начала застраиваться, и остро встал вопрос, как здесь жители будут отапливаться. Частично здесь поселок уже был газифицирован, но за счет частных инвестиций от тех, кто здесь проживает», — рассказал и.о. заммэра Томска Александр Карпанин. Согласно планам, здесь газ получат порядка 126 домов. При этом, работы будут вестись поэтапно. В рамках первого этапа будет сделано проектирование, газ получат порядка 32 участков. Работы планируют завершить к отопительному сезону, чтобы у жителей была возможность подключиться к газу уже в этом году. Во второй этап попали около 90 участков. Его реализация намечена на 2022 год.

Фото: {{ currentSlide.description }} Автор: {{ currentSlide.author }} {{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}

По словам замгенедиректора по строительству и инвестициям «Газпром газораспределения Томск» Дмитрия Вейса, инвестиционная надбавка приносит в год порядка 50-60 млн рублей. «На сегодняшний день программа по ее реализации утверждена до конца 2022 года. Затем нужно будет садиться и направлять ее дальнейшие приоритеты. В первую очередь, будут учтены интересы Томска и Томского района, как наиболее заселенные районы. С учетом мнений специалистов и будут выработаны приоритеты», — сказал специалист. Он подчеркнул, что инвестиционную составляющую платят только компании.. «За социальную газификацию потребители не платят. Платят наши предприятия. Надбавка утверждена в размере 25% к тарифу за транспортировку газа. Жители за это не платят», — отметил Дмитрий Вейс.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска