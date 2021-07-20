Где, как и на какие деньги проходит газификация Томска в 2021 году
Газификация Степановки продолжается в Томске. В настоящий момент работы завершены на 40%. После завершения работ газ получат 427 домовладений на ул. Тояновской, Кривоносенко, Обнорского, Петлина, Копылова, Москвитина, Осипова, Степановской, Пржевальского, Пожарского, Минина.
Проект газификации был разработан в 2014 году. В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка. Сложность была в поиске денег. Согласно условиям, газификация территории в Томске осуществляется с привлечением денег из областного бюджета: 25 % от нужной суммы должен выделить бюджет муниципалитета, а 75 % — областной. Необходимую сумму в 60 млн рублей удалось заложить в бюджеты лишь в 2020 году.
«Безусловно, синхронизация не самая оперативная. Проект был 2014 года, реализация наступает только в 2021 году. Тем не менее, сложности нас не пугают, работы ведутся», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
По данным мэрии, не попадает сейчас под газификацию примерно 10% домов.
«Это всегда проблема старых проектов, то есть, когда делается проектная документация, естественно, осуществляется подомовой обход. И люди либо поменяли мнение — сначала они отказались, теперь им надо газ. Допустим, люди размежевались, разрослись, и это требует новых подводок», — рассказал Александр Суходолов.
В мэрии подчеркивают, что догазифицировать территорию можно будет в рамках нового Федерального закона, принятого президентом.
Проект предусматривает прокладку 12,5 км газораспределительных сетей. К сегодняшнему дню подрядчик уже проложил порядка 7 км сетей подземным бестраншейным способом.
«У нас остаются несколько сложных участков, это улица Пархоменко. Здесь у нас серьезные перепады рельефа и ручей, но в настоящий момент буровые здесь уже прокладывают газопроводы. Все, что необходимо, мы согласовали. В настоящий момент идет упор на подводки к жителям. Здесь по планам надо сделать 427 подводок, уже порядка 160 подводок сделано», — рассказал начальник департамента капитального строительства мэрии Александр Суходолов.
По условиям контракта, газификация должна быть завершена к 1 ноября. Подрядчик компания «СМП-95» отмечает, что после проведения работ будет выполнено все необходимое благоустройство: частично уложит асфальт, частично – засыплет улицы гравийно-щебеночной смесью.
Другой микрорайон, где в 2021 появится газ, микрорайон Залесье. Здесь работы ведут за счет инвестиционной программы «Газпром газораспределение Томск».
«От жителей этой территории поступало очень много обращений. Она давно начала застраиваться, и остро встал вопрос, как здесь жители будут отапливаться. Частично здесь поселок уже был газифицирован, но за счет частных инвестиций от тех, кто здесь проживает», — рассказал и.о. заммэра Томска Александр Карпанин.
Согласно планам, здесь газ получат порядка 126 домов. При этом, работы будут вестись поэтапно. В рамках первого этапа будет сделано проектирование, газ получат порядка 32 участков. Работы планируют завершить к отопительному сезону, чтобы у жителей была возможность подключиться к газу уже в этом году. Во второй этап попали около 90 участков. Его реализация намечена на 2022 год.
По словам замгенедиректора по строительству и инвестициям «Газпром газораспределения Томск» Дмитрия Вейса, инвестиционная надбавка приносит в год порядка 50-60 млн рублей.
«На сегодняшний день программа по ее реализации утверждена до конца 2022 года. Затем нужно будет садиться и направлять ее дальнейшие приоритеты. В первую очередь, будут учтены интересы Томска и Томского района, как наиболее заселенные районы. С учетом мнений специалистов и будут выработаны приоритеты», — сказал специалист.
Он подчеркнул, что инвестиционную составляющую платят только компании..
«За социальную газификацию потребители не платят. Платят наши предприятия. Надбавка утверждена в размере 25% к тарифу за транспортировку газа. Жители за это не платят», — отметил Дмитрий Вейс.
В свою очередь, в мэрии подчеркивают, что сейчас жители Томска, которые хотят получить газ, должны обязательно ввести свой дом в эксплуатацию.
«Главное условие, которое выставляет компания, это права на объект. Сейчас действует упрощенный порядок оформления документов. Не нужно большого пакета документов. С одной стороны, ты оформляешь участок в собственность, с другой стороны — получаешь необходимый ресурс», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Михаил Ратнер ответил, что в приоритете газификация Спичфабрики.
«В идеале нам бы очень хотелось завершить проектную документацию Спичфабрики. С тем, чтобы в следующем году уже зайти непосредственно со строительно-монтажными работами. Там были определенные сложности. Сейчас уже есть понимание, что мы их дорешаем, есть положительное заключение областной прокуратуры. Но каков будет механизм финансирования работ на Спичфабрике, будет понятно, исходя из общей стратегии».