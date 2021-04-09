Где едят и покупают вещи: аналитики выяснили предпочтения томских студентов

Объем скачанного трафика, в вузах города и на окрестных территориях, вырос в 1,5 раза по сравнению с первым семестром. Это следует из данных компании МТС, которая на основе BigData проанализировала онлайн-активность среди студентов высших учебных заведений Томска.

По данным компании, причиной роста трафика стало возобновление очного обучения в вузах. На сегодняшний день к очному обучению приступили порядка 70% иногородних студентов, в основном это представители соседних сибирских регионов – Новосибирской области, Кузбасса и Красноярского края. Остальные 30% – это иностранные студенты, которые получили возможность въезда в Россию на учебу в конце марта, пишет директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко в своем аккаунте в Фейсбуке.

«Молодежь всегда активно использует все возможности современных технологий, и для студентов особенно важна скорость передачи данных для обмена «тяжелыми» файлами, просмотра онлайн-видео, общения в социальных сетях. Поэтому мы постоянно развиваем нашу сеть, в том числе, в местах активного потребления трафика: вблизи вузов, крупных торговых и бизнес-центров, в спальных районах. Так, в 2020 году мы проведи масштабную модернизацию сети в Томске, в результате которой скорость передачи данных в сети МТС выросла на 30%», — отметила Марина Фещенко.

Были определены и «места притяжения» томского студенчества. Среди вузов лидирует главный корпус Политехнического университета – учебные аудитории здесь заполнены почти полностью, на лекции «ходят» большинство студентов. А потому первенство среди студгородков также за общежитиями Политеха. Посещают студенты чаще всего кафе, расположенные вдоль улицы Усова – «Территория кофе», «Вышка», Yoki Toki и «Колобок.ру». Эти заведения являются «местами силы» для студентов большинства расположенных поблизости вузов – ТГУ, Политеха, ТУСУРа и СибГМУ.





Анализ покупательской активности показал, что наибольшее количество офлайн-покупок томские студенты делают торговых двух торговых центрах: «Лента» на пл. Южной лидирует в категории продуктов питания, а в «Изумрудном городе» ребята предпочитают обновлять гардероб.