Газпромбанк и ГК «Гранит» создали концессию для строительства кампуса в Томской области

Газпромбанк и группа компаний «Гранит» создали ООО «Томский студенческий кампус». Компании подали частную концессионную инициативу об участии в проекте по созданию и эксплуатации в Томской области межвузовского кампуса.

В банке отмечают, что данная частная концессионная инициатива является первой в рамках федеральной программы о создании инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений нацпроекта «Наука и университеты».

«Томская область является одной из приоритетных для Газпромбанка в плане инвестиций в реализацию социальных проектов – ранее Банк профинансировал строительство в регионе 15 детских садов на 2,5 тысяч мест, что позволило ликвидировать очереди в детские сады области. Сейчас мы планируем участвовать в не менее важном социальном проекте по строительству в городе межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения студентов и преподавателей, и будет являться стандартом качества среды для обучения, а также для жизни», – отметил первый вице-президент Газпромбанка – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер.