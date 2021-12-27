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Газпромбанк и ГК «Гранит» создали концессию для строительства кампуса в Томской области

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Газпромбанк и группа компаний «Гранит» создали ООО «Томский студенческий кампус». Компании подали частную концессионную инициативу об участии в проекте по созданию и эксплуатации в Томской области межвузовского кампуса. 

В банке отмечают, что данная частная концессионная инициатива является первой в рамках федеральной программы о создании инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений нацпроекта «Наука и университеты».

«Томская область является одной из приоритетных для Газпромбанка в плане инвестиций в реализацию социальных проектов – ранее Банк профинансировал строительство в регионе 15 детских садов на 2,5 тысяч мест, что позволило ликвидировать очереди в детские сады области. Сейчас мы планируем участвовать в не менее важном социальном проекте по строительству в городе межвузовского кампуса, который станет точкой притяжения студентов и преподавателей, и будет являться стандартом качества среды для обучения, а также для жизни», – отметил первый вице-президент Газпромбанка – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер.

Согласно инициативе, инфраструктура кампуса будет включать в себя гостиницы для размещения студентов на 10 тыс. мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерами и игровыми залами, конференц-зал с выставочными зонами, учебные аудитории и лаборатории, а также канатную дорогу, которая выступит связующим элементом между вузами и кампусом.

«Мы рады выступить инвестором в таком важном для региона инфраструктурном проекте, как строительство межвузовского кампуса, который позволит создать комфортные условия для получения качественного высшего образования, сделает вузы города более конкурентоспособными, что в целом положительно скажется на социально-экономическом уровне региона. Учитывая большой опыт Газпромбанка, мы уверены, что с таким надежным партнером нам удастся успешно выполнить все обязательства концессионера по созданию и последующей эксплуатации кампуса», — отметил генеральный директор ГК «Гранит» Андрей Евдокимов.

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