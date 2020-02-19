«Газпром» выделит 1,5 миллиарда рублей на «Томские набережные»
Губернатор Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Они подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году и обсудили другие проекты с участием «Газпрома».
В ходе встречи Алексей Миллер и Сергей Жвачкин договорились о продолжении участия «Газпрома» в двух проектах Томской области. Так, Миллер выделит 1,5 миллиарда рублей на финансирование проекта «Томские набережные» – вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки. Также «Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей.
По данным обладминистрации, инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры в 2020 году составят 4,65 миллиарда рублей (в 2019 году — 1,08 миллиарда). В свою очередь региональная власть должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений, перевести на газ свыше 80 котельных.
Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. В ходе работ укрепили берег реки, сделали верхние волнообразные стены и амфитеатр. Власти отмечали, что амфитеатр – первый участок благоустройства набережной. Они говорили, что на Ушайке появится прогулочное пространство со спусками к воде и спортивная зона с роллердромом и скейтовой площадкой.
В рамках второго этапа работы пройдут от «1000 мелочей» до БКЗ, в перспективе «одеть в гранит» хотят всю Ушайку до «Изумрудного города».
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