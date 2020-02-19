«Газпром» выделит 1,5 миллиарда рублей на «Томские набережные»

Губернатор Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Они подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году и обсудили другие проекты с участием «Газпрома».

В ходе встречи Алексей Миллер и Сергей Жвачкин договорились о продолжении участия «Газпрома» в двух проектах Томской области. Так, Миллер выделит 1,5 миллиарда рублей на финансирование проекта «Томские набережные» – вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки. Также «Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей.





По данным обладминистрации, инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры в 2020 году составят 4,65 миллиарда рублей (в 2019 году — 1,08 миллиарда). В свою очередь региональная власть должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений, перевести на газ свыше 80 котельных.

