Добрые новости
19 февраля,
2020
1
фото
Новости

«Газпром» выделит 1,5 миллиарда рублей на «Томские набережные»

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Губернатор Сергей Жвачкин провел рабочую встречу с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.  Они подписали план-график синхронизации работ по газификации области в 2020 году и обсудили другие проекты с участием «Газпрома».

«Газпром» выделит 1,5 миллиарда рублей на «Томские набережные»
Фото: Анастасия Дорофеева, ТВ2

В ходе встречи Алексей Миллер и Сергей Жвачкин договорились о продолжении участия «Газпрома» в двух проектах Томской области. Так, Миллер выделит 1,5 миллиарда рублей на финансирование проекта «Томские набережные» – вторую очередь реконструкции набережной реки Ушайки. Также «Газпром» продолжает поддержку футбольного клуба «Томь»: на эти цели компания выделила 660 миллионов рублей.


По данным обладминистрации, инвестиции «Газпрома» в создание газотранспортной инфраструктуры в 2020 году составят 4,65 миллиарда рублей (в 2019 году — 1,08 миллиарда). В свою очередь региональная власть должна обеспечить подготовку к приему газа более 10 тысяч домовладений, перевести на газ свыше 80 котельных.

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Официально открытие первой очереди состоялось 6 сентября 2019 года. В ходе работ укрепили берег реки, сделали верхние волнообразные стены и амфитеатр. Власти отмечали, что амфитеатр – первый участок благоустройства набережной. Они говорили, что на Ушайке появится прогулочное пространство со спусками к воде и спортивная зона с роллердромом и скейтовой площадкой.


В рамках второго этапа работы пройдут  от «1000 мелочей» до БКЗ, в перспективе «одеть в гранит» хотят всю Ушайку до «Изумрудного города».

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.