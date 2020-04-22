«Газпром нефть» начала поставлять томским медикам антисептик

«Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 и поставлять их в медицинские учреждения страны. В том числе, и в Томскую область. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Объем первой партии антисепика составил 85 тонн, — говорится в сообщении. — Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Поставки антисептической продукции «Газпром нефти» будут осуществляться более чем в 50 регионов России.





Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Первые поставки антисептика «Газпром нефть» безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях «Газпром нефти».