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22 апреля,
2020
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«Газпром нефть» начала поставлять томским медикам антисептик

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

«Газпром нефть» начала производство антисептических растворов в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19 и поставлять их в медицинские учреждения страны. В том числе, и в Томскую область. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Газпром нефть» начала поставлять томским медикам антисептик
Фото: взято с официального сайта "Газпром нефть"

«Объем первой партии антисепика составил 85 тонн, — говорится в сообщении. —  Для производства и фасовки антисептика используются резервные мощности предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде. Поставки антисептической продукции «Газпром нефти» будут осуществляться более чем в 50 регионов России.


Рецептура раствора рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Первые поставки антисептика «Газпром нефть» безвозмездно осуществила медицинским учреждениям Москвы, ХМАО, ЯНАО, Омской, Оренбургской и Томской областей. Также антисептические растворы будут использованы на предприятиях «Газпром нефти».

«Газпром нефть» начала поставлять томским медикам антисептик
Фото: взято с официального сайта "Газпром нефть"

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