Газовое топливо и свежие овощи больше всего дорожали в Томске

Морковь, свекла, капуста и другие овощи, кроме огурцов (цена упала на 40%) подорожали в марте в Томске. Также значительно выросли цены на газовое топливо и поездки в Турцию, следует из данных Томскстата по динамике цен за март.

В целом индекс потребительских цен в марте по сравнению с месяцем ранее равен 100,8 %. Если смотреть по категориям, то продовольствие в марте подорожало в среднем на 0,9 %. При этом больше всего выросли цены на свеклу (16,3 %), морковь (15,7 %), зелень (10,7 %), белокочанную капусту (10,3 %), картофель (9,2 %), российское пиво (9,2 %) и вареную колбасу (9,1 %). Кроме овощей ощутимо дорожали шоколад ( 8,9 %); яйца (8,4 %), макароны из пшеницы (7,3 %) и газировка (7,2 %). Подешевели же в этой категории огурцы (42,3 %), соки из фруктов (13,7 %) и импортное пиво ( 11,6 %).





Среди других категорий товаров больше всего подорожало газовое топливо (14 %), товары для бритья: пена (9,9 %) и триммер электрический (9,6 %), а также поливитамины отечественные (8,4 %) и дезодорант (7,8 %)В целом все непродовольственные товары подорожали на 0,7%.





Из самый дорогих услуг марта: отдых в Турции (16 %), поездки в ОАЭ (15 %), а также осмотры для животных (7,6 %), полеты эконом-классом из Томска в Москву (5 %). В целом рынок услуг стал дороже на 0,6%.

