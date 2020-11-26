Газификация микрорайона Степановка начнется в 2021 году

На газификацию Степановки нужно порядка 66 млн рублей. В проекте бюджета Томска на 2021 год предварительно заложено 16, 5 млн рублей на условиях софинансирования из источников разного уровня. Окончательный бюджет проекта будет определен после утверждения городского и областного бюджета.

В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка , которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.

Проект газификации этой части Кировского района был разработан в 2014 году, сегодня специалисты городского департамента капитального строительства работают над его актуализацией, учитывая застройку микрорайона за последние годы и ее перспективы, развитие инженерной инфраструктуры и пр.





Проект газификации Степановки позволит жителям 427 домов на ул. Б. Хмельницкого, Пархоменко, Пожарского, Волгоградской, Минина, Азиатской, Пржевальского, Степановской, Тояновской, Москвина, Осипова, Копылова, Петлина, Обнорского, Кривоносенко, в пер. Пржевальского и Степановском подключиться к «голубому топливу». В процессе корректировки возможно увеличение газифицируемых домовладений.





«Администрация Томска считает для себя одним из приоритетных направлений газификацию частного сектора и присоединенных территорий, обеспечение комфортных бытовых условий для жизни горожан. В настоящее время мы обсуждаем перспективы прокладки газораспределительных сетей в мкр. Спичфабрика, в пос. Лоскутово, Кузовлево, Штамово, Спутник и др. В числе основных вариантов финансирования изыскательских и строительно-монтажных работ видим привлечение внебюджетных средств, в частности, эксплуатирующий компаний, сегодня с ними ведутся переговоры», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.