Газификация микрорайона Степановка начнется в 2021 году

На газификацию Степановки нужно порядка 66 млн рублей. В проекте бюджета Томска на 2021 год предварительно заложено 16, 5 млн рублей на условиях софинансирования из источников разного уровня. Окончательный бюджет проекта будет определен после утверждения городского и областного бюджета.
В декабре 2019 года на публичных слушаниях по утверждению бюджета Томской области выступила жительница поселка Степановка, которая попросила власти обратить внимание на проблемы газификации поселка.
Власти города называют газификацию Степановки самым масштабным проектом. ПСД предполагает строительство 12,5755 км сетей и 3 ГРПШ.
Проект газификации этой части Кировского района был разработан в 2014 году, сегодня специалисты городского департамента капитального строительства работают над его актуализацией, учитывая застройку микрорайона за последние годы и ее перспективы, развитие инженерной инфраструктуры и пр.
Проект газификации Степановки позволит жителям 427 домов на ул. Б. Хмельницкого, Пархоменко, Пожарского, Волгоградской, Минина, Азиатской, Пржевальского, Степановской, Тояновской, Москвина, Осипова, Копылова, Петлина, Обнорского, Кривоносенко, в пер. Пржевальского и Степановском подключиться к «голубому топливу». В процессе корректировки возможно увеличение газифицируемых домовладений.
«Администрация Томска считает для себя одним из приоритетных направлений газификацию частного сектора и присоединенных территорий, обеспечение комфортных бытовых условий для жизни горожан. В настоящее время мы обсуждаем перспективы прокладки газораспределительных сетей в мкр. Спичфабрика, в пос. Лоскутово, Кузовлево, Штамово, Спутник и др. В числе основных вариантов финансирования изыскательских и строительно-монтажных работ видим привлечение внебюджетных средств, в частности, эксплуатирующий компаний, сегодня с ними ведутся переговоры», — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.