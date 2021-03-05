Гайд-парки в центре Томска: депутаты гордумы предлагают создать новые места для митингов

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23 марта в Городской Думе на заседании Комиссии по регламенту и правовым вопросам рассмотрят инициативу депутата от ЛДПР Юрия Ворошилина. Оно касается создания в центре Томска дополнительных площадок для выражения общественного мнения. Первое обсуждение прошло 17 февраля, после него проект решения отправили на доработку. Рассказываем, в чем заключается предложение оппозиционных депутатов и кто будет принимать окончательное решение.

Что такое гайд-парки?

Специальные площадки для митингов появились в России в июне 2012 года. Этому предшествовали массовые протесты после президентских выборов и выборов в Госдуму. В СМИ такие площадки стали называть гайд-парками — по аналогии с лондонским парком — традиционным местом политических митингов, праздников и концертов.

ОВД-Инфо в одном из своих докладов отметило, что границы гайд-парков в России зачастую определены неточно, а на законность мероприятий могут влиять в том числе прохожие, формально увеличивая численность митингов. В таком случае, даже если предположить, что организатор может повлиять на количество участников акции, предельная численность может быть превышена за счет случайных людей.

Сейчас гайд-парков в Томске два: на площади перед ДНТ «Авангард» и в сквере на улице Высоцкого (туда перенесли единственную подобную площадку в центре города — гайд-парк в сквере у речного вокзала — после того как на митинге 26 марта 2017 года там собрались от 500 до 1500 протестующих). В Томской области мероприятия в гайд-парках не нужно согласовывать при численности до 150 человек (каждый регион устанавливает ограничения самостоятельно, по закону оно не может быть ниже 100 человек).

Фото: Юлия Корнева / ТВ2

Что предлагает оппозиция?

В пояснительной записке автор проекта Юрий Ворошилин указывает на то, что существующие в Томске гайд-парки «находятся в значительном удалении от центра города», а также «не имеют транспортной доступности и необходимой инфраструктуры для проведения публичных мероприятий» (этого требует соответствующий федеральный закон).

Ворошилин предложил пять новых площадок для публичного выражения общественного мнения. Все они находятся в центре города либо неподалеку от него, это: Ново-Соборная площадь, набережная Ушайки (у областной филармонии), Сквер студотрядов, сад «Белое озеро» и площадь перед зданием СФТИ. Помимо этого, в проекте решения предлагается вернуть статус гайд-парка скверу у речного вокзала.

Также депутат предложил увеличить предельную численность не требующих согласования мероприятий в гайд-парках до 500 человек. «Честно говоря, мне не очень понятно, почему такие ограничения вообще существуют. Организатор публичного мероприятия никак не может контролировать количество участников. Предложение об увеличении численности скорее нужно понимать как первый шаг к отмене этой нормы», — рассказал ТВ2 сам Ворошилин.

Спикер гордумы Чингис Акатаев рассказал о многочисленных обращениях горожан по поводу инициативы с появлением в центре Томска специальных площадок для митингов. «Можно сделать только один вывод — томичи не хотят никаких акций и митингов в местах, куда они традиционно приходят отдыхать и гулять с детьми», — написал Акатаев в своем телеграм-канале. Количество таких обращений, а также обращений с поддержкой инициативы о гайд-парках неизвестно. При этом подача обращений через онлайн-приемную не требует идентификации гражданина (например, по паспорту или аккаунту на Госуслугах).

Инициативу публично поддержали депутаты Думы Томска Ксения Фадеева и Артем Канарев. Они также призвали жителей Томска писать обращения своим депутатам с мнением или предложениями о местах для гайд-парков. По словам автора инициативы, категорически против новых площадок для митингов никто из членов Комиссии по регламенту и правовым вопросам не выступал. При этом депутаты не смогли прийти к согласию насчет предполагаемых мест размещения гайд-парков, поэтому «взяли паузу для обсуждения с избирателями». Теперь для проведения общего голосования депутатов необходимо, чтобы за инициативу проголосовали большинство членов комиссии.

Если большинство депутатов проголосуют «за», гайд-парки появятся в центре?