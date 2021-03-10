«Гаврила Твиттер замедлял». Роскомнадзор «замедлил» Twitter. Упали несколько госсайтов. Реакция соцсетей

Роскомнадзор сообщил, что с 10 марта начнет замедлять скорость работы Twitter в России.





«Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и на 50 процентах стационарных устройств», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.





Решение связано с нежеланием администрации соцсети блокировать противоправный контент. Речь, по сообщению ведомства, идет о том, что модераторы не удалили больше трех тысяч материалов, в которых содержатся призывы к суициду, детская порнография и информация об использовании наркотиков. Роскомнадзор направил в адрес Twitter более 28 тысяч требований. В ведомстве не исключили возможности блокировки соцсети, если требования останутся невыполненными.





Как пишет РИА Новости, в Госдуме решение Роскомнадзора поддержали. Член думского комитета по информационной политике Антон Горелкин считает, что замедление трафика ударит по прибыли компании сильнее «скромных российских штрафов».





«Очень жаль, что заложниками такого поведения администрации и владельцев Twitter оказались российские пользователи. Но других инструментов воздействия на нарушителя у государства просто не осталось», — сказала она.





Сенатор Александр Башкин считает, что предупреждение Роскомнадзора Twitter послужит уроком и для других соцсетей.





После замедления ведомством работы соцсети, упал сайт крупнейшего провайдера России Ростелекома, Госдумы и Кремля, самого Роскомнадзора, сайт правительства, МВД (спустя время работа восстановлена), сайт Следкома, Совета Федерации, Совета безопасности.





Не открываются сайты прокуратуры по Томской области и регионального Следственного комитета.