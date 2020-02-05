«Гастролера», собиравшего в томских маршрутках на лечение «дочери», будут судить в ЯНАО

«Обвиняемый, находясь на территории городов Ноябрьск и Новый Уренгой, распространял заведомо ложную информацию о необходимости благотворительной помощи больным детям с вымышленными именами, размещая объявления на своей странице в «Одноклассниках», а также расклеивая их на остановочных комплексах, указывая свой контактный номер, подключенный к мобильному банку, на который необходимо было перевести денежные средства», — говорится в сообщении УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее Александр Петров приезжал в Томск и собирал в маршрутках деньги «на лечение дочери» . Листовки с призывом помочь девочке были расклеены по городу и на остановочных павильонах. На листовках была фотография киевской девочки-модели Екатерины Евченко.

В отношении Александра Петрова, который «гастролировал» по городам России и собирал деньги на лечение несуществующих детей, возбудили уголовное дело по факту мошенничества, его будут судить в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба полиции по региону.

В СМИ появлялась информация, что человек по имени Алексей Степанов объявлял сборы в Югре, Нефтеюганске и других городах Ямала. Znak.com писал, что Степанов — мошенник с 11-летним стажем, который, по некоторым данным, собрал около 15 млн рублей. Одно время представлялся сотрудником «Русфонда». По данным УМВД по ЯНАО, с апреля по май 2019 года от действий мошенника в регионе пострадали 58 человек, они отдали ему в общей сложности 22 тысячи рублей.





Дело в отношении Александра Петрова возбудили по статье «Мошенничество», максимально по этой статье можно получить два года лишения свободы. Отметим, «гастролер» уже был судим по этой статье: в июле 2016 года его задерживали в Грозном.





В августе этого года Степанов стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Он подтвердил, что собирает деньги на лечение несуществующих детей.





«Вот это то, что я хожу по автобусам, я хожу действительно с вымышленными фотографиями, сделанными в фотошопе. Это не реальные дети. Действительно, я собираю деньги, но дослушайте: приходя домой, я набираю номер телефона детского дома в этом городе и все деньги, все то, что я заработал, помимо одной-двух тысяч рублей, которые я кладу себе, да, в карман, чтобы жить, передвигаться, пить и где-то ночевать, я все отдаю в детский дом», — сказал Степанов в эфире.