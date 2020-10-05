Гардиан: Навальный обманул смерть, но сможет ли он разрушить власть Путина в России

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Английский корреспондент Шон Уокер провел несколько дней в Томске, где общался с независимыми депутатами и политиками. 4 октября в газете «The Guardian» вышел материал под заголовком «He cheated death, but can Navalny ever break Putin’s grip on Russia?» (Он обманул смерть, но сможет ли Навальный разрушить власть Путина в России?). Ниже мы публикуем краткий перевод этой статьи.

Лидер оппозиции Алексей Навальный выздоравливает после отравления “Новичком” и обещает вернуться домой, чтобы участвовать в кампании на выборах в следующем году. Но шансы малы.

Последние несколько недель были полны событий для Ксении Фадеевой, главы штаба Навального в Томске. В середине августа она встретила лидера Российской оппозиции в студенческом городе, в самом сердце страны, чтобы записать предвыборное видео о местной коррупции. Это совместное расследование с Алексеем Навальным должно было помочь одержать победу на выборах в гордуму.

Именно на самолете из Томска в Москву Навальный вдруг почувствовал себя плохо и впал в кому. Немецкие врачи говорят, что Навального отравили “Новичком”, скорее всего в его номере в отеле.

Попрощавшись с Навальным поздним вечером, Фадеева увидела новости, листая Твиттер. “В это было трудно поверить. Я не думаю, что кто-то мог этого ожидать,” — сказала она в интервью на прошлой неделе в Томском штабе Навального, в скромном кабинете в здании из красного кирпича, со стенами небесно-голубого цвета и большой картой Томска, разделенной на избирательные участки.

Потрясенная, но неудержимая, Фадеева продолжила предвыборную кампанию. Большой поддержкой стало то, что практически все посмотрели ролик о том, как томские единороссы обогащались за счет коммунальных платежей томичей. Дроны команды Навального засняли их загородные особняки, чтобы проиллюстрировать коррупцию на видео.

Фадеева прошла в гордуму вместе со своим коллегой Андреем Фатеевым. И если в Томской гордуме раньше у Единой России было 32 депутата из 37, теперь их будет всего 11.

Томск — город с населением в 550 тысяч, в четырех часах лета от Москвы, знаменитый своими университетами и деревянными домами. Конечно, в общей политической картине, потеря контроля над Томском вряд ли станет сокрушительным ударом для Путина. Но печальные результаты в Томске и других городах указывают на более широкую проблему, которую Кремль упорно пытается решить в преддверии парламентских выборов в следующем году.

Хотя кажется, что позиции Путина крепки как никогда: благодаря июльским поправкам в конституции он может управлять Россией до 2036 года. С другой стороны, внезапные изменения в политике соседствующей Беларуси, которая из царства стабильности превратилась в революционный очаг, дают Кремлю пищу для раздумий. Плюс протесты в Хабаровске…

Некоторые видят наглую атаку на Навального, как реакцию на эти события, обращая внимание на практически мгновенное превращение Светланы Тихановской в Беларуси из человека далекого от политики в основную фигуру революции. Как оказалось, как только дверь в альтернативную политическую реальность приоткрылась, все в Беларуси захотели в нее войти.

По словам Георгия Албурова, одного из ближайших сподвижников Навального, пример Беларуси говорит Путину об одном: никогда не должно быть кандидата на выборах, который мог бы объединить протестные настроения. В течение двух десятилетий на политической сцене была только “системная” оппозиция. Такие партии даже могут вступать в реальную борьбу с Единой Россией, чтобы создалось впечатление политических стычек, но Путин должен всегда оставаться победителем.

Навальный же никогда не хотел играть в эти игры. Харизматичный антикоррупционный активист благодаря своим хорошо сделанным видео объясняет, как коррупция в регионах ведет прямиком в Кремль.

В то время как отдельные кандидаты как Фадеева иногда допускаются к борьбе, партии Навального было отказано в регистрации.

Ксения говорит, что верит в то что Навальный в конце концов сможет воспользоваться глубоким желанием перемен, которое скрывается за апатией. “Он единственный человек в России, который действительно занимается политикой. Он построил эту сеть, и я думаю, люди видят, что он готов рискнуть всем ради изменений, включая, как оказалось, свою жизнь”.

Президентская же администрация сосредоточена на новых, более покладистых силах оппозиции, чтобы обеспечить ощущение перемен, не раскачивая лодку. “Конечная цель - создать пул кандидатов, выбранный Кремлем. Именно они смогут участвовать в выборах в Государственную Думу в следующем году, чтобы создать ощущение, что что-то меняется”, — сказала политолог Татьяна Становая.

Фото: Шон Уокер

Так в Томске "Новые Люди", только зародившаяся партия под руководством Алексея Нечаева, заняла в голосовании второе место, не смотря на то что существует всего несколько месяцев и выступает с умеренными призывами о переменах и обновлении.

Кандидатом Новых Людей против Фадеевой была Юлия Мустафина, 34-летняя бизнес-леди, которая руководит платформой улучшенных сервисов для беременных и матерей. Она говорит о себе как об оппозиционно-настроенной, против Путина, однако не поддерживает радикализм Навального, а также против общественных протестов. “Мы не революционеры, мы мирные, мы даже и не политики. Мы просто хотим улучшений путем диалога,”— говорит Мустафина.

С недостатком политического воздуха в регионах, даже фейковая оппозиционная партия может начать задыхаться. В прошлый понедельник Мустафина организовала пикет возле родильного дома, который городские власти планируют превратить в больницу по борьбе с коронавирусом.

“Мне позвонили из администрации и сказали: “Вы что с ума сошли? Организуете пикеты? Вы знаете во что вы ввязываетесь?” А в четверг в спортивный зал Мустафиной пришли чиновники от здравоохранения с проверкой и выявили ряд нарушений, которые могут обернуться для нее огромными штрафами.