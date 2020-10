Гардиан: Навальный обманул смерть, но сможет ли он разрушить власть Путина в России

Английский корреспондент Шон Уокер провел несколько дней в Томске, где общался с независимыми депутатами и политиками. 4 октября в газете «The Guardian» вышел материал под заголовком «He cheated death, but can Navalny ever break Putin’s grip on Russia?» (Он обманул смерть, но сможет ли Навальный разрушить власть Путина в России?). Ниже мы публикуем краткий перевод этой статьи.