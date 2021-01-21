Галина Немцева прокомментировала объединение СР с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Новости

Партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина приняли решение объединиться, сообщает «Интерфакс». Объединенная партия будет называться «Справедливая Россия — За правду». Соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели.

Лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева в своем телеграм-канале пишет, что пока решение об объединении еще не принято. Окончательное решение об объединении будет приниматься на съезде СР.

Фото: tomsk.spravedlivo.ru

Кроме того, Галина Немцева считает, что в Томской области региональные отделения партий, заявленных к объединению, по большей части созданы формально, то есть политической активности практически не проявляют, не участвуют в муниципальных выборах, соответственно, не имеют депутатов ни в одном представительном органе.



По мнению лидера томских эсеров юридически процесс объединения не затронет членов СР. Членам же других партий после прекращения деятельности их отделений в Томске, необходимо будет подавать заявления о вступлении в СР. «Решение о приеме в партию принимается коллегиально на Совете регионального отделения. Каждое заявление тщательно рассматривается , учитывается не только биография и опыт работы, но и личные качества и способность работать в команде на общий результат. Опыт отказа в членстве в партии кандидатам , не способным работать на результат у нас есть», пишет Немцева.

Лидером томских «Патриотов России» является Евгений Кротов, в начале нулевых юрист партии «Яблоко», депутат Гордумы. С 2010 года в течение пяти лет был главным редактором «Томской недели». В 2015 году в «Томской неделе» он обвинил журналистов телекомпании ТВ2 в попытке «свержения насильственным путем конституционного строя России». Общественная коллегия по жалобам на прессу российского союза журналистов дала оценку публикации Евгения Кротова, отметив, что в ней «нарушены правила профессиональной этики социально ответственного журналиста». Кротов в ответ обвинил коллегию в том, что они агенты ЦРУ и отправил членов коллегии в США.